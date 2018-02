Víctor Alejandro Avendaño Ramírez, fue detenido por un delito de tráfico menor en Kyle, Texas, arrestado y entregado a las autoridades de ICE.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Kyle, Avendaño Ramírez fue detenido el martes 30 de enero, alrededor de las 5 de la mañana, cuando no se detuvo completamente ante una señal de alto. El hombre tenía dos órdenes de arresto por no licencia y por no presentarse a la corte, por lo que fue arrestado.

Por su parte, Gary Cutler, Alguacil del condado Hays, indicó a través de un comunicado que, durante el arresto, Avendaño Ramírez, aceptó no ser ciudadano de los Estados Unidos y ser originario de México. siguiendo el protocolo de su oficina, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) fue notificado. Indicó el documento.

El miércoles 31 de enero, el hombre fue entregado a las autoridades federales.

Adelina Pruneda, portavoz de ICE envió un comunicado a MundoHispánico, señalando que Avendaño Ramírez, está bajo la custodia de ICE y que está en espera de la resolución de su caso, comparecerá ante un juez federal de inmigración.

El grupo pro inmigrante Mano Amiga, ha ofrecido su apoyo a la familia de Avendaño Ramírez, el miércoles 31 de enero decenas de personas se reunieron frente a la cárcel del condado Hays, para pedir que se deje en libertad al hombre de 46 años.

Nora Acosta, esposa de Avendaño Ramírez, asistió a la manifestación y dijo a MundoHispánico que el padre de sus tres hijos, es un hombre responsable y honesto. “El siempre ha trabajado bien y nunca hemos tenido ningún problema”, señaló la mujer.

Por su parte la hija menor de Avendaño Ramírez, Nataly dijo que su sueño es que su padre pueda acompañarla en su graduación, como lo hizo con sus hermanos mayores.

