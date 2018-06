Docenas de personas, entre las que había varios niños, fueron halladas en el remolque de un camión en San Antonio, Texas.

Autoridades de varias agencias acudieron al vecindario de North Side alrededor de las 8:30 de la noche del martes, donde encontraron a 55 personas, que supuestamente entraron al país de forma ilegal, dentro y fuera del camión, según reportó la televisora KSAT-TV.

Catholic Charities is on the way to help, looks like the people were given food, a large majority of them were men. The home behind this alley looked like a nice neighborhood, a lot busy businesses around it too. pic.twitter.com/NPfMthEATP

— Patty Santos (@PattySantv) June 13, 2018