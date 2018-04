La madre que estuvo bajo la custodia de ICE en un hospital de San Antonio, Texas, mientras su hijo de cuatro años era sometido a una operación después de romperse un brazo habló con MundoHispánico sobre el incidente.

En una entrevista vía telefónica, Silvia Macuixtle dijo en el Centro Médico de Laredo, Texas adonde llevó a su hijo Anthony de Jesús para ser atendido le informaron que tendría que ser trasladado a San Antonio.

La mujer originaria de Oaxaca, México es indocumentada y aunque sabía el riesgo que corría por el traslado, no quiso dejar a su pequeño solo.

“El doctor me dice que la única opción era que los enfermeros se vinieran solos con mi hijo y yo me quedara aquí en la casa, yo le dije que no, porque yo no podía dejarlo sólo”, dijo.

La Patrulla Fronteriza detuvo la ambulancia y Macuixtle fue procesada, los agentes los siguieron al hospital y a partir de entonces y hasta que el pequeño fue dado de alta, estuvieron con la mujer, quien fue liberada el mismo día.

Macuixtle dijo que se sintió apoyada y que los oficiales tuvieron un buen comportamiento con ella y con su hijo. “Los de inmigración estuvieron pendientes que no le faltara nada, como agua, comida, todo eso, estuvieron pendientes ellos”, dijo.

Priscilla Martínez Coordinadora de la Coalición de Inmigración de Texas, dijo a MundoHispánico que, aunque Macuixtle cuenta con una deportación, podrá obtener un permiso de trabajo. La mujer tiene cuatro hijos nacidos en los Estados Unidos y ella es la principal proveedora del hogar.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta su situación. “Yo no tengo futuro en México, mi futuro está aquí yo tengo 12 años viviendo aquí, con mis hijos, mi hijo tiene 11 años y va muy bien en la escuela yo lo que más anhelo es que mis cuatro hijos tengan un futuro aquí”.

Martínez agregó que para ayudar a la familia con los gastos de la operación del menor y para el proceso de inmigración, se habilitó una cuenta de GoFundMe.