Habla el abogado de LULAC que demandó al gobierno por la ley SB4: “Se ganó una batalla no la guerra” (VIDEO)

Luis Vera, abogado de LULAC, que representa a El Cenizo en la demanda contra el gobierno por la ley SB4 dijo a MundoHispánico que se ganó una batalla, pero no la guerra.

“Nosotros ganamos la primera, ellos ganaron, poco no total, pero un poco de la segunda, ahora seguimos adelante”, señaló Vera.

De acuerdo con el abogado, aunque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito haya implementado la ley SB4, la prioridad de las autoridades en San Antonio, seguirá siendo combatir el crímen en la ciudad, no buscarán arrestos de la comunidad indocumentada.

Por su parte el alguacil Javier Salazar, a través de una publicación en Facebook dijo que hay muchas preguntas sobre la ley SB4, indicó que nada va a cambiar para la policía en el condado Bexar. Por el momento se están preparando para conocer lo que dice o no dice la ley.

Sin embargo, uno de los puntos de la ley SB4 que entró en vigor señala que al ser detenida una persona que no tenga la documentación necesaria, tendrá que ser entregada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y finalmente será deportado.

“Yo como sheriff de condado, yo no puedo hacer una regla, que previene a mis oficiales de hacer preguntas tocando el tema de inmigración”, continúo Salazar.

Vera recomendó a la comunidad extremar precauciones para evitar la deportación y la separación de familias, recordando que al manejar, siempre se corren riesgos que no son necesarios en estos momentos.

“Las policías tienen el derecho de cuidar su comunidad primero”, indicó Vera.

Salazar pidió a la gente que sea víctima o testigo de delitos y no tenga documentos que no se preocupen, no serán arrestados, aseguró el alguacil, proporcionando su número de teléfono para que la gente haga los reportes con confianza al 210-335-6000.

Vera indicó que todavía falta mucho por hacer. “Como abogado de toda esta causa, yo represento al Cenizo, vamos a seguir adelante, no vamos a abandonar a nadie, lo vamos a pelear hasta el fin, sin embargo al ser una causa cívil pueden pasar años antes de que ganemos el caso”, concluyó Vera.

