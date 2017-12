Familia de joven que necesita trasplante de corazón y pulmón busca apoyo en Texas (VIDEO y FOTOS)

La familia de una joven de 23 años de edad de Reynosa, Tamaulipas, México, ha empezado a gestionar ayuda en Texas para que ella pueda recibir un trasplante de corazón y de pulmón curarse de una enfermedad que amenaza su vida.

Hace cinco años, a Katya Michelle Guevara Saucedo se le diagnosticó Hipertensión Arterial Pulmonar, un padecimiento que, de acuerdo con la Asociación de Hipertensión Pulmonar, es incurable y hace que las paredes de las arterias de los pulmones se tensen y endurezcan, haciendo que el lado derecho del corazón trabaje más, para cumplir su función de empujar la sangre a través de arterias estrechas en los pulmones, provocando que se agrande y se vuelva menos flexible.

Reina Saucedo, madre de Katya dijo a MundoHispánico que en el 2012 le detectaron el problema cuando comenzó con mucha fatiga. “Cualquier mínimo esfuerzo a ella le provocaba falta de oxígeno, entonces fue cuando le diagnosticaron Hipertensión Arterial Pulmonar”.

Guevara ha estado bajo tratamiento, sin embargo, en estos momentos se encuentra en la etapa tres de las cuatro que caracterizan a la enfermedad, indicó su madre, agregando que los costos de la medicina son muy elevados. Ella tuvo que dejar su trabajo para atender a su hija, y ha encontrado la forma de solventar algunos gastos, pero “ella definitivamente necesita un trasplante”, indicó Saucedo.

Por su parte, Guevara señaló que conforme pasa el tiempo, se siente cada vez peor. “Mis recaídas son, si son fuertes, hay veces que no me puedo ni levantar, nada más me la paso acostada”, dijo entre lágrimas la joven.

Agregó que le gustaría llevar una vida normal, seguir en la escuela y además buscar un trabajo. Katya dijo que esta navidad su único deseo es recobrar la salud.

La madre agregó que ha solicitado información a Texas Organ Sharing Alliance (TOSA , por sus siglas en inglés),una organización de San Antonio, Texas para saber los requisitos para que Katya pueda ser atendida.

Clarissa Tompson vocera de TOSA dijo a MundoHispánico que el objetivo principal de la alianza es educar a la comunidad sobre la importancia de donar órganos, trabajan con otros grupos y hospitales para ayudar a pacientes con problemas y que requieren trasplantes.

En el caso de Katya, de acuerdo con los médicos que la han atendido en México, ella necesita un trasplante del corazón y pulmón, indicó su madre.

Mientras tanto, Saucedo señaló que su hija tiene una página de Facebook: “Guerrera de Dios luchando contra el HAP” a donde Katya cuenta sus experiencias diarias y puede ser contactada para recibir apoyo.