EXCLUSIVA: María Maribel García habla con Mundo Hispánico sobre reencuentro con sus hijos tras detención de ICE (VIDEO)

Después de salir del centro de detención de ICE Maria Maribel García habló sobre su reencuentro con sus hijos y lo que vivió mientras se encontraba bajo detención de ICE en Pearsall, Texas.

El 3 de abril, García pudo reunirse nuevamente con su familia, especialmente con sus menores de 7 y 16 años, después de haber pasado cinco semanas bajo la custodia de ICE.

El 24 de febrero, la mujer llegó voluntariamente a las Oficina del Alguacil del condado Hays, sin abogado y sin saber que sería entregada a la oficina federal por un caso de violencia familiar.

La madre de dos, descubrió una relación entre su esposo y su hermana, en su propia casa. Al enfrentar a la mujer, perdió el control y la golpeó. Luego su hermana levantó cargos contra ella por violencia familiar.

Como parte de la iglesia de Santa María en Wimberley, García recibió todo el apoyo de sus compañeros y de organizaciones comunitarias como Mano Amiga y En Confianza, quienes organizaron eventos para poder pagar la fianza que se le fijó.

Desde que salió de detención, no ha tenido contacto con su hermana, sin embargo García dijo a MundoHispánico que no le guarda rencor, que experimenta una mezcla se sentimientos encontrados. “A persar de todo, la quiero mucho, me duele todo lo que ha pasado, pero también en mi corazón todavía hay amor por ella”, indicó la mujer.

García agregó que durante el tiempo que pasó en Pearsall compartió con 16 detenidas que no tenían la misma suerte que ella, ya que su familia pudo hacerse cargo de sus hijos, sin embargo, otras mujeres que están en el encierro, han dejado a sus hijos en una casa hogar.

García aseveró que planea ayudar a mujeres que están en el centro de detención y al mismo tiempo, hizo una recomendación a los inmigrantes que no tienen documentos, para no correr riesgos innecesarios, agregó que no le desea a nadie que tenga que pasar tiempo bajo la custodia de ICE.

“No tengo ni palabras para decir todo lo que siento por estar en este lugar”, concluyó García.