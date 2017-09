Estaciones de gasolina en Texas serán reabastecidas en las próximas horas, según funcionario

Las estaciones de gasolina en Texas estarán reabastecidas de combustible en las próximas 48 horas como máximo, señaló el comisionado de ferrocarriles del estado Ryan Sitton.

La Comisión de Ferrocarriles es la responsable de regular la producción y distribución de combustibles en el estado.

A través de un comunicado, Sitton señaló que el problema quedará resuelto en los próximos días como lo habría señalado la semana pasada, desafortunadamente, el pánico que se creó en la comunidad hizo que el suministro se agotara.

Read #TxRRC Comm. @RyanSitton statement regarding status of TX gasoline supply in wake of #Harvey Panic Buying https://t.co/KZb64mkmfl pic.twitter.com/dQYyOrMmkY

En el comunicado, Sitton aclaró que no hay una escasez de gasolina, pero que se han experimentado interrupciones en las bombas debido a la demanda.

El fin de semana pasado, los establecimientos que tenían combustible experimentaron largas filas para poder adquirirlo. Solo en ciudades como Dallas y San Antonio, centenares de personas hicieron filas en sus autos en diferentes gasolineras luego de que se conociera que Harvey había provocado cierres en refinerías del estado y que se esperaba un incremento en los precios de los combustibles.

La empresa GasByuddy, que monitorea el suministro de combustible, ha mantenido informada a la comunidad sobre los establecimientos que están vendiendo los hidrocarburos.

For those in the path of #Irma, our gas tracker is now active to find gas stations near you that have gas & power: https://t.co/mrL46CnBUF pic.twitter.com/bh2CKVPCHf

