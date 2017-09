Estaciones de gasolina en San Antonio se quedan sin combustible

Cientos de estaciones de gasolina en San Antonio (Texas) han reportado que se han quedado sin combustible y la situación ha provocado preocupación entre los conductores.

Desde el jueves 31 de agosto se habían registrado largas filas en las gasolineras de la ciudad y hoy cientos de establecimientos quedaron desabastecidos.

El comisionado de ferrocarriles de Texas, Ryan Sitton, no obstante, dijo que hay combustible y que solo falta que se distribuya a las estaciones. “Cuando la gente entra en pánico y llena el tanque innecesariamente, hace que las cosas sean más difíciles”, afirmó Sitton en su cuenta de Twitter.

There’s gas. We just have to get it to pumps (see pic, working on it). When people panic and fill up unnecessarily, makes it harder. pic.twitter.com/TJV4teMZkB

— Ryan Sitton (@RyanSitton) September 1, 2017