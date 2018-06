Esposada y detenida termina una madre durante la graduación de preparatoria de su hijo en San Antonio, Texas (VIDEO)

Esposada y detenida terminó una madre durante la ceremonia de graduación de preparatoria de su hijo menor en San Antonio, Texas.

Anna Martínez asistió a la ceremonia de graduación de su tercer hijo, acompañada de su familia y la situación que vivió en el Alamodome, la llenó de vergüenza, al tener que recorrer la parte trasera del estadio acompañada de oficiales de policía y esposada.

Luis Martínez quien se graduaba ese día dijo a MundoHispánico que los estudiantes conocían las reglas de la escuela. “Me dijeron si saludas, no te vamos a dar el diploma, queremos las manos al lado y no las muevas, solo le das las manos al director y después las regresas”, señaló el joven.

Sin embargo, narra que al ver a sus padres, a su hija, a su novia y a la familia de su novia sintió emoción y saludó, como lo habían hecho muchos otros estudiantes.

Las autoridades escolares les indicaron que él y otros compañeros no recibirían el certificado en ese momento por desobedecer las reglas, el graduado se lo comunicó a su madre y ella intentó investigar lo que ocurría. Al cuestionar a las personas encargadas en la parte trasera del escenario, fue detenida y esposada.

Luis Martínez grabó el video en el que se ve a la mujer protestando por lo que ella consideró una injusticia, ya que no todos los alumnos fueron tratados de la misma forma, indicó.

Leslie Price, vocera del Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD por sus siglas en inglés) dijo a MundoHispánico a través de un correo electrónico, que lo ocurrido fue un desafortunado incidente y señaló que Martínez trató de cruzar una zona no autorizada, las autoridades trataron de detenerla, pero no lo lograron, por eso tuvo que ser esposada. “Hay un nivel de decoro esperado para la ceremonia”, indicó el documento, agregando que todos los estudiantes conocían las reglas para la graduación y también las consecuencias.

Martínez dijo que fue lastimada durante la detención, sin embargo, indicó que no tiene planes de actuar legalmente contra el plantel, su objetivo mostrando el video y hablando sobre la detención, es que la escuela le dé valor a las cosas importantes para los estudiantes.

“Lo ocurrido afectará positivamente a mi hijo que me dijo: no me pueden quitar lo que yo siento. Él es un gran hijo, padre y algún día un profesional,” concluyó la madre.

