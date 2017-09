Encuentran a dos personas muertas dentro de una casa en San Antonio

Los cadáveres de dos personas fueron encontrados al interior de una casa en San Antonio, Texas. A,nbos presentaban impactos de bala.

El viernes 22 de septiembre, las autoridades recibieron dos llamadas al número de emergencia 911 alrededor de las 7:00 p.m., en las que se reportaba un tiroteo en el 5705 de Stone Village.

Al llegar, encontraron muerta a Angie García-Ellison, de 42 años de edad, quien presentaba varios impactos de bala en el cuerpo. En la misma casa encontraron el cuerpo sin vida de Baldwin Ellison, de 51 años, quien también presentaba un disparo, que de acuerdo con las autoridades, él mismo se propinó.

El reporte del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés), indica que el arma con la que se hicieron los disparos fue encontrada en el interior de la casa.

MundoHispánico habló con una de las vecinas que prefirió no ser identificada. La mujer señaló que ha vivido por cuatro años en la colonia y no había visto algo igual. “Es una zona tranquila, la mayoría de los vecinos tienen sus propios negocios, no vemos este tipo de problemas comúnmente. Creo que fue un caso aislado y no tenemos de qué preocuparnos, sin embargo es muy triste que cosas así pasen cerca te tu casa”, agregó.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información. Las autoridades señalaron en el documento que la investigación continúa y que no están en la búsqueda de otro sospechoso.