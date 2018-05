Doctor mexicano es acusado de fraude millonario y de dar diagnósticos falsos, el FBI busca posibles víctimas (VIDEO)

Jorge Zamora Quezada, reumatólogo mexicano con oficinas en Texas, enfrenta cargos federales por fraude de hasta $240 millones de dólares por otorgar diagnósticos falsos y lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Zamora-Quezada recibió el lunes 14 de mayo un total de siete cargos en la corte federal de McAllen, Texas. Un cargo por conspiración para cometer fraude en la atención médica, cinco cargos de fraude en la atención médica y un cargo por conspiración para cometer lavado de dinero.

La acusación formal indica que Zamora-Quezada diagnosticaba falsamente a pacientes incluidos niños, jóvenes, ancianos y discapacitados, con diversas enfermedades degenerativas como artritis reumatoide. Además, les administraba tratamientos como quimioterapia y otros medicamentos tóxicos innecesariamente.

También llevó a cabo procedimientos médicos fraudulentos, repetitivos y excesivos para aumentar los ingresos y financiar su elevado estilo de vida. El acusado poseía un avión privado yun Maserati, ambos con sus iniciales “ZQ”, y los usaba para viajar entre sus oficinas en el Valle del Río Grande y San Antonio, además de ropa y accesorios de lujo y costosas propiedades tanto en México como en los Estados Unidos.

Sandra Torres, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en San Antonio, dijo a MundoHispánico que la agencia federal está llevando a cabo una investigación, ya que su responsabilidad es contactar a las personas afectadas y creen que muchas de ellas necesitarán ayuda médica.

Agregó que el estatus legal de las posibles víctimas no afectarán su caso. “Queremos que llamen con toda confianza, al FBI no nos importa el estatus migratorio de las víctimas y no queremos que se preocupen de eso”, indicó Torres.

El martes 15 de mayo, Zamora-Quezada se presentó en McAllen, Texas, ante el juez federal Peter Ormsby quien determinó una orden de detención en su caso, por contar con evidencia significativa, además le negó el derecho a fianza.

Por su parte, Meisy Zamora, esposa del doctor dijo que su marido es inocente. “Se que al final va a salir la verdad, porque hay miles de pacientes que mi esposo ha ayudado, esto no significa que el caso se terminó, el caso empieza y el juez hoy dijo claramente, es inocente”, aseveró la mujer.

Finalmente, el FBI pide a las posibles víctimas que se comuniquen al 833-432-4872, extensión 9. “Son muchas las llamadas que hemos recibido sobre este caso y sabemos que habrá más, concluyó la agente Torres.