Decomisan drogas y armas con valor de más de un millón de dólares en casa de un hispano (VIDEO)

Autoridades locales y federales llevan a cabo una redada y decomisaron drogas y armas con valor de más de un millón de dólares en la casa de un hispano, en el sudoeste de San Antonio.

Jimmy Zavala Jr., fue arrestado el lunes 2 de abril después de que oficiales de la Oficina del Alguacil del condado Bexar y miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), encontraron en su poder 4.3 kilos de heroína, 5.6 kilos de metanfetaminas, 239.3 gramos de cocaína y 20.3 gramos de crack cocaína.

Además, dentro de la casa ubicada en la cuadra 3900 de la calle Bay confiscaron siete armas de fuego, entre ellas escopetas, pistolas y un rifle AK-47, así como decenas de miles de dólares. Hasta el momento, no se sabe la cantidad exacta de efectivo que había en el lugar, indicó el alguacil Javier Salazar.

El martes 3 de abril, Salazar dijo que, al llegar a la casa, los oficiales encontraron a más personas en el interior.

“Era una casa de familia y también encontramos varios otros parientes en la casa, incluyendo niños”, señaló Salazar, agregando que algunas armas estaban listas para ser disparadas, lo que demuestra que los sospechosos estaban dispuestos a usar la violencia para proteger sus drogas.

MundoHispánico habló con vecinos del área, quienes prefirieron no ser identificados por seguridad y dijeron que está no es la primera vez que la policía y agentes federales llegan a ese barrio, sin embargo, no se imaginaron todo lo que había en esa casa. Agregaron que constantemente se ve mucha gente entrando y saliendo y habían visto niños pequeños.

Por su parte, Dante Sorianello, agente especial auxiliar a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), señaló que el objetivo de los traficantes de narcóticos es hacer dinero, sin importarles que es lo que están vendiendo, siempre y cuando puedan tener ganancias económicas.

La investigación continuará para saber que organizaciones están relacionadas en este caso y no descartan la posibilidad de que haya más arrestos, concluyó Salazar.