Evacuados encontrarán refugio en San Antonio ante la furia de Harvey

Familias enteras huyen de la furia del huracán Harvey y llegan a los albergues que se han dispuesto en diferentes puntos de San Antonio.

Even San Antonio evac centers could get more than 1' of rain. TX Gov. Abbott suggests going farther inland to Austin or Dallas. #Harvey pic.twitter.com/JKoGQxuKTS

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 25, 2017