Arrestan a mujer que presuntamente intentó contratar a asesino a sueldo en San Antonio

Una hispana de Texas fue arrestada después de que presuntamente intentó contratar a un asesino a sueldo para matar a otra mujer, sin saber que había negociado con un policía encubierto, informaron las autoridades el miércoles 16 de agosto.

El Departamento de Policía de San Antonio, señaló que recibieron el reporte de que Angélica Navarro-DePaz, buscaba a una persona que estuviera dispuesta a asesinar a una persona identificada como Anna Mendoza Flores, quien de acuerdo con el reporte de News4SA, es su familiar, pero no aclara que tan cercana. El canal agrega Navarro-DePaz estaba dispuesta a pagar $1,700 por el ‘trabajo’ y que incluso ya había dado un adelanto.

El San Antonio Express-News, por su parte, señala que Navarro es comerciante, propietaria de Angelica’s Cantina, un bar ubicado en el 2500 al sudoeste del 410 Loop y que registros del Secretario de Estado de Texas muestran que también cuenta con varios negocios en el área de Austin.

