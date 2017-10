Arrestan a hombre que publicó en Facebook que realizaría tiroteo en popular zona de San Antonio (VIDEO)

Un hombre fue arrestado en Oklahoma City, Oklahoma, después de publicar en Facebook amenazas de que llevaría a cabo un tiroteo en la zona Strip de San Antonio, Texas. La publicación se hizo apenas dos días después de la masacre ocurrida en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada.

El 3 de octubre, Roderick Lamar Robinson, a través de su cuenta en Facebook con nombre de “Rod Lamar”, amenazó con matar a todos los clientes de la popular área, ubicada en la calle Main de la ciudad Texana, que está llena de bares, restaurantes que se pueden recorrer a pie y que se caracteriza por la gran actividad nocturna.

Lamar dijo en la publicación que llegaría a San Antonio con las armas cargadas y que estaba dispuesto a disparar contra quien se acercara. El sospechoso incluso termina diciendo que “nadie está a salvo en la zona”.

El hombre hizo la publicación dos días después de la masacre en Las Vegas, que es considerada como la matanza más grande en la historia moderna de los Estados Unidos, cuando, de acuerdo con las autoridades, Stephen Paddock presuntamente disparó desde un cuarto de hotel en el piso 32 a miles de personas que disfrutaban de un concierto de música country al aire libre. Al menos 59 personas fallecieron y más de 520 resultaron heridas.

El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) fue informada de las publicaciones e inició una investigación. De acuerdo con el reporte, las autoridades notificaron a los propietarios de los negocios del área e incrementaron la vigilancia.

La policía indicó que Lamar hizo hizo las amenazas desde Oklahoma City. SAPD se comunicó con el Departamento de Policía local y ellos llevaron a cabo el arresto el 3 de octubre. Lamar ya tenía historial delictivo y una orden de arresto por posesión de marihuana en el condado de Bexar, según las autoridades.

ARRESTED: Roderick Lamar Robinson

SAPD was made aware of the threats posted to social media and The suspect was arrested last night. pic.twitter.com/aSB7E6WYxB

— SA Police Dept (@SATXPolice) October 4, 2017