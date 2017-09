Arrestan a hombre que presuntamente asesinó a otro tras discusión fuera de bar en San Antonio

La policía arrestó al presunto asesino de un hombre luego de que ambos discutieran fuera de un bar en San Antonio, Texas, y que luego huyó de la escena.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés), el 14 de agosto, David Hinojosa, de 27 años de edad, discutía con Joseph Torres afuera del bar “The Fabulous Texas Sugartime”, ubicado en el 2700 de Bill Miller Lane, cuando sacó un arma, disparó varias veces contra Torres y huyó del lugar, dejándolo tendido en el pavimento.

Cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron al bar, encontraron sin signos vitales a Torres, quien fue declarado muerto.

De acuerdo con el reporte, las autoridades entrevistaron a testigos, quienes identificaron a Hinojosa como el responsable de haber disparado contra Torres, más tarde revisaron la cámara de vigilancia y pudieron comprobarlo.

El miércoles 13 de septiembre, David Hinojosa fue detenido por oficiales del Departamento de Búsqueda de Fugitivos por un caso diferente, pero al ser interrogado, miembros de Departamento de Policía de San Antonio lo arrestaron como sospechoso de haber asesinado a Torres.

Arrested: David Hinojosa, 27 Years of age, for the murder of Joseph Torres at a south side bar on Bill Miller Ln. https://t.co/Zntv8KQTLc

