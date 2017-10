Arrestan a hombre que presuntamente asesinó a otro en su propia casa en San Antonio (FOTOS)

La policía arrestó al presunto homicida de un hombre en San Antonio, Texas, luego de que la víctima fuera ultimada en su propia casa, según las autoridades.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés), el sábado 30 de septiembre Skylab González llegó a casa de Stephen Alexander Guenther, ubicada en la cuadra 300 de la calle Preston en San Antonio, a donde discutió con él y otro hombre que estaba en la casa.

El reporte indica que González sacó una pistola, Guenther intentó quitarle el arma y fue cuando González le disparó e hirió en la cabeza, para después huir del lugar.

Al llegar, las autoridades encontraron a Guenther herido y fue trasladado a un hospital local, donde fue pronunciado muerto minutos más tarde.

MundoHispánico habló con Linda, la esposa de la víctima, quien señaló que Stephen era un hombre tranquilo y que hasta el momento no se explica qué fue lo que pasó. Agregó que González era conocido de la familia y quería que su esposo le prestara una película, a lo que Guenther accedió; sin embargo, González lo apuntó con un arma, forcejearon y le disparó en la cabeza.

A pesar de eso, el reporte policial no indica un posible móvil del crimen.

La mujer señaló que está desesperada y no sabe qué hacer. “Mi hijo de siete años pregunta mucho por su padre y ahora, a la pena se le suman los gastos funerarios, para los que no estamos preparados”, indicó Linda.

Gónzalez, de 36 años de edad, fue arrestado más tarde en su casa y ahora enfrenta cargos por asesinato y agresión agravada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Acusan a mujer de causar heridas que llevaron a la muerte de su hija en San Antonio

MundoHispánico habló con un vecino que pidió no ser identificado y dijo que ha vivido en la zona desde hace algunos años y no habían tenido problemas de ese tipo. Agregó que en varias ocasiones había visto a González en la casa y que aparentemente no tenían conflictos. “Stephen era una persona amable y me sorprende mucho saber lo que pasó. El sábado por la noche yo regresé de una cena y al escuchar lo que pasaba, fui a ayudar a mis vecinos”, concluyó el hombre.

La familia ha abierto una página de GoFundMe a nombre de Stephen Guenther para obtener fondos para los gastos funerarios.