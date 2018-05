Amenaza a una conserje con llamar a ICE y la despiden de su trabajo. Todo queda grabado en video que se vuelve viral (VIDEO)

Una empleada de una escuela ubicada en Lewisville al norte de Texas, amenazó a una conserje con llamar a ICE si seguíatrabajando en el plantel. Todo fue captado en un video que se volvió viral.

El video fue colocado en las redes sociales el martes 1 de mayo por la hija de la conserje, quien a través de un tuit dijo que su madre regresó a casa ese día llorando y con planes de renunciar a su trabajo, aunque le gustaba mucho, ya que una empleada la había estado acosando por varios días y la amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

En el video se vé cuando la mujer le dice que no debería trabajar ahí, y que si no renunciaba al trabajo, llamaría a ICE. El video fue compartido miles de veces y llegó a manos de los directivos de la escuela Founders Classical Academy en Lewisville, Texas, quienes a través de un comunicado que fue publicado en las redes sociales señalaron que ese tipo de comportamiento no se iba a tolerar en el plantel.

“Esta mañana nos enteramos de un perturbador video que fue publicado en línea, en el que uno de nuestros empleados hablaba de manera impropia a una conserje. Estas acciones son inaceptables y no reflejan los valores de nuestra institución. El empleado ha sido despedido”, indicó el documento.

Horas más tarde, la joven avisó a sus seguidores que borraría el video.

“Estoy a punto de borrar este comentario porque se hizo justicia y no quiero más drama y tampoco mi mamá los quiere”.

Efectivamente el video fue borrado. La estación WFAA hizo público el video.