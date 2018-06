Las autoridades de San Antonio están alertando a la comunidad sobre llamadas de estafadores que exigen el pago de una deuda por desacato o por no presentarse a corte.

La Oficina del Alguacil del condado Bexar (BCSO por sus siglas en inglés), dijo que estas llamadas han sido recibidas por residentes del área y que han ido en aumento.

Como se escucha en el audio de casi cuatro minutos de duración, el hombre en la línea indica que es un oficial de BCSO, incluso se presenta con su número de placa y exige el pago de la deuda que tendrá que hacerse ese mismo día.

La mujer responde que no puede ir a la Oficina del Alguacil ese día. “Si no puedo ir hoy, mi nieta está con nosotros y no la vamos a llevar ahí, tengo que esperar a que mi hija la recoja, ¿puedo hacer el pago el próximo martes?”. El individuo responde que el pago se tiene que hacer lo antes posible o se emitirá una orden de arresto en su contra.

El supuesto oficial da tres opciones de pago: money order, tarjeta de regalo o llegar directamente a la oficina, al lugar que él indicará para hacer el pago personalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Matan a boxeador mexicano a balazos (FOTO)

La Oficina del Alguacil del condado Bexar recomienda colgar el teléfono cuando se reciba una llamada de este tipo y reportarlo de inmediato.

A través de un comunicado BCSO pide a la comunidad reportar las llamadas de este tipo al 210-335-6000. Aclara que la Oficina del Alguacil del condado Bexar no solicita bajo ninguna circunstancia pagos por teléfono para asuntos criminales y nunca acepta pagos a través de tarjetas de regalos. Recomienda no tratar de marcar al número que el supuesto agente proporciona. Lo mejor es hacer el reporte directamente al 210-335-6000. Concluye el documento.

TENDENCIA: