Alertan a la comunidad por tres paquetes bomba que explotaron en viviendas en Austin, Texas (VIDEO)

Paquetes bomba que explotaron en tres diferentes casas en Austin, Texas, han causado alarma entre los vecinos de las víctimas y preocupación entre las autoridades.

Brian Manley, jefe interino del Departamento de Policía de Austin (APD por sus siglas en inglés) indicó que se recibió una llamada alrededor de las 11:50 a.m. el lunes 12 de marzo, reportando una explosión en la cuadra 6700 de la calle Galindo, que dejó como saldo una mujer hispana de 75 años herida de gravedad, este fue el segundo reporte del día. El primero habría ocurrido en la cuadra 4800 de Oldfort Hill Drive y habría cobrado la vida de un menor de 17 años y herido seriamente a su madre de 40.

Las características de las explosiones fueron similares a la primera ocurrida el 2 de marzo, la persona salió de su casa, vio el paquete en la entrada y a la hora de recogerlo, explotó. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad para extremar precauciones: si no se esperan paquetes y recibe uno sospechoso es mejor llamar al número de emergencia 911.

Los vecinos de la calle Galindo, dijeron a MundoHispánico que están preocupados por lo ocurrido, sin embargo, agradecen que las autoridades estén dando alertas para evitar más desgracias.

María de Jesús Rodríguez dijo que está tranquila y que está muy pendiente de las recomendaciones de las autoridades.

“Que estemos bien atentos si recibimos paquetes y si recibimos paquetes extraños que no los toquemos”, agregó Rodríguez.

Los jefes de policía de las ciudades de San Antonio y Houston, también se han manifestado, invitando a la comunidad a tomar precauciones, tal es el caso de William McManus, jefe del Departamento de Policia de San Antonio (SAPD por sus siglas en inglés), quien convocó a una rueda de prensa para hablar sobre lo ocurrido.

The San Antonio Police Department would like to remind citizens if you are not expecting a delivery to exercise caution if a package is delivered to your home or place of business. pic.twitter.com/0yFRLJDb6k

— San Antonio PD (@SATXPolice) March 13, 2018