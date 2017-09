A pesar de que creen que corren peligro, ‘soñadores’ eligen renovar DACA (VIDEO)

Jóvenes inmigrantes que viven en San Antonio, Texas, dijeron que han decidido renovar sus permisos mediante el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, conocido como DACA, aunque temen que podrían ser deportados.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el 5 de septiembre el fin del programa, que protege a casi 800,000 jóvenes de la deportación. DACA también brinda autorización para trabajar y la oportunidad de obtener una licencia de conducir.

Los beneficiados de la medida tienen haste el 5 de octubre para renovar su permiso y para algunos de ellos es una decisión difícil. Tal es el caso de Rosa María Hernández, originaria de Chihuahua, México, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 años de edad. Casi toda su familia cercana vive en Estados Unidos, para ella, regresar a su país natal representaría dejar su casa, sus hijos menores de edad y la única vida que conoce, dijo.

Hernández aseguró a MundoHispánico que renovó su permiso de trabajo y que se vence en el 2019. Agregó que sabe que podría correr peligro, sin embargo, es lo mejor que podía hacer. “Sé que mi futuro está en la cuerda floja porque no sabemos qué va a pasar. Cuando ya no podamos renovar, vamos a regresar a las sombras. Me da miedo porque ahora ya saben quiénes somos, nos tienen identificados y fácilmente podrían organizar redadas en contra de nosotros”, agregó.

De acuerdo con Hernández es importante estar informados y aprovechar las ventajas que ofrecen las clínicas que se están organizando a nivel nacional con ayuda y asesoría profesional.

Seven Flores también renovó su permiso de DACA hace unos días y pagó 495 dólares. Él considera que el motivo por el que muchos jóvenes no solicitan la renovación es porque no tienen el dinero. Para él, la información que le darán a inmigración no es algo nuevo, ellos ya tienen todos sus datos, dijo.

Flores aseguró que hay muchas organizaciones que pueden ayudar. “Yo le recomiendo a la gente que busque cuáles son las organizaciones que pueden contestar sus dudas y en algunos casos ofrecen ayuda económica, nos quedan pocos días para renovar”, concluyó Flores.

Por su parte, Barbie Hurtado, Organizadora Comunitaria del Centro de Inmigrantes y Refugiados para la Educación y Servicios Legales (RAÍCES pos sus siglas en inglés), dijo a MundoHispánico que han organizado clínicas en varias ciudades del sur de Texas y darán información sobre la situación de DACA y los abogados de RAÍCES estarán contestando dudas y ayudando a llenar solicitudes de renovación gratis.

Es importante que la gente asista y aproveche esta oportunidad, agrego Hurtado. Las personas interesadas pueden visitar la página de internet de RAÍCES.