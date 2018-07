¿A dónde acuden los inmigrantes que salen del centro de detención en McAllen, Texas? (VIDEO)

Al salir del centro de detención en McAllen, Texas, los inmigrantes buscan ayuda de la organización Caridades Católicas, que es dirigida por la religiosa Norma Pimentel.

Son decenas de personas las que reciben asesoría y apoyo después de haber pasado por lo menos tres días bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, al haber sido detenidos en la frontera cuando entraron de manera irregular a los Estados Unidos.

De acuerdo con la hermana Norma Pimentel, Directora Ejecutiva de Caridades Católicas del Valle de Río Grande, el centro surgió como una iniciativa de la comunidad para ofrecer apoyo humanitario a las familias que salen en libertad. “La familia, los niños con sus papás que se les permite continuar ese proceso en otra parte, son puestos en libertad, nos notifican que las van a poner para que continúen ese proceso, necesitan mucha ayuda, necesitan atención humanitaria”, indicó.

MundoHispánico habló con Sandra, una inmigrante guatemalteca que llegó a la organización el lunes 9 de julio. La mujer cuenta que salió de su país natal acompañada de dos de sus cuatro hijos, su viaje duró dos meses, todo a pié, sin embargo, para ella valió la pena.

“Yo pienso que voy a salir adelante, junto con mis hijos, no van a pasar, así como yo, yo pues no tengo estudios, no puedo leer, no puedo mucho hablar en español”, continúo.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza, Robert Rodríguez dijo a MundoHispánico que al ser detenidos los inmigrantes pasan como máximo 72 horas en el centro de detención.

Al llegar a Caridades Católicas, los inmigrantes recibirán comida, ropa, juguetes y orientación para poder llegar a su destino.

La hermana Pimentel agregó que el trabajo que se lleva a cabo en Caridades Católicas y el apoyo que reciben los inmigrantes es una labor de equipo, son muchas personas las que participan donando artículos y tiempo.

