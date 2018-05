El día que Samantha Ramírez Herrera se dio cuenta de que era inmigrante tenía tan solo 14 años. La sensación fue extraña y sintió cómo la realidad le asestaba un duro golpe en el pecho porque ella hablaba inglés como sus amigos, bailaba como ellos, iba a sus mismas fiestas, se vestía igual y sus vidas eran bastante parecidas.

Hasta ese entonces, nunca se había sentido ajena o extranjera. Arizona era su hogar. Ese lugar al que migraron sus padres de México cuando tan solo tenía seis años de edad.

Y aunque de aquella época de niña apenas le quedan recuerdos, sí tiene muy presente los que vivió como adolescente.

“Yo me di cuenta que era inmigrante indocumentada cuando empecé la preparatoria. Yo veía una necesidad muy grande en mi familia. Mis papás trabajaban tan fuerte y a veces no los apreciaban, y les pagaban muy poquito por el trabajo que hacían. Y mientras mis amigos aplicaban para ir a universidades, yo no podía hacer eso. Entonces fue cuando la realidad de ser inmigrante indocumentada me pegó”, narró Ramírez en una entrevista con MundoHispánico.

Ramírez tiene hoy 32 años y es fundadora de su propia empresa de contenidos audiovisuales para audiencias multiculturales dentro del grupo de marketing Matlock Advertising en Georgia, una poderosa agencia que trabaja la publicidad de marcas como Target, Publix y BMW.

Pero antes que eso, Ramírez es una ‘dreamer‘. Tan solo una de los 800,000 ‘soñadores’ traídos a Estados Unidos en su niñez y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Un alivio migratorio que se mantiene en jaque luego de que la administración Trump lo revocará el año pasado.

Una circunstancia perenne con la que Ramírez vive un día si, y otro también.

Pero para llegar hasta donde está, Ramírez ha tenido que escribir su propia historia de superación. Ella, como el gran porcentaje de los ‘dreamers’, ha tenido que cruzar un camino largo y árido.

La primera carrera la dio quizá cuando tenía entonces seis años.

“Me acuerdo cuando íbamos corriendo (al cruzar la frontera) y a mi papá se le voló un sombrero que traía. Yo traté de regresar a recogerlo y él me dijo “no, no, no, tenemos que seguir corriendo”. Ahí me di cuenta que algo estaba cambiando. Me acuerdo que me dio miedo porque no sabía qué me esperaba al otro lado”, contó Ramírez desde su oficina en el centro de la ciudad de Atlanta.

Pero a los 14 años fue cuando el camino se le complicó.

“A los 14 años ya yo estaba ayudando a mis papás económicamente, trabajando como mesera en un restaurante de pizza. Entonces yo decía: con ese sueldo no voy a poder ir a la universidad como mis amigos”, recordó.

Tiempo después y tras varios trabajos, se mudó a Georgia para cumplir su sueño, que era sencillamente, contar historias. Capturarlas con su cámara y reflejar un mensaje de manera audiovisual. Y así fue como abrió un canal de YouTube.

En aquel momento, Ramírez seguía sin documentación y según recuerda, no existía ‘algo’ como DACA. “Cuando llegue a Georgia no tenia DACA, porque no existía. Me vine a Georgia con mi hijo sola. Georgia me llenaba de ilusiones. Trabajaba haciendo de todo: paseando perros, sirviendo mesas… porque sabía que en algún momento eso me llevaría a mi sueño”.

Los sacrificios no la detuvieron, según cuenta. De hecho, para Ramírez, todo lo que está ocurriendo con DACA tiene un aspecto positivo.

“No sabemos lo que nuestro futuro nos va a traer. Pero también era necesario que esto pasara, porque si algo así no pasa, nadie sabría de nosotros. Muy poca gente sabía qué era DACA. Muy poca gente sabía qué era el Dream Act, que ha estado ahí por años. Y de repente con esta administración quitando DACA y tratando de quitar las protecciones a los ‘dreamers’, se ha traído esta conversación al frente”, sostuvo.

“Ahora hay gente de influencia que han estado hablando y diciendo: hay contribuciones de estos ‘dreamers’, ellos importan y necesitamos pelear por ellos. Ahora hay mas conciencia de que necesitamos una reforma migratoria”, manifestó la joven, que aprendió todo sobre producción audiovisual de manera autodidacta.

Ramírez contó que ese mismo positivismo la llevó a trabajar de manera autónoma proyectos pequeños que poco a poco fueron interesando a grandes empresarios, y le ayudaron a llegar al lugar donde está.

“Varias compañías empezaron a hacerme pedidos por mi canal de YouTube. Entonces en el restaurante donde trabajaba en aquel entonces un cliente me orientó y me presentó a un amigo de una agencia de publicidad. Resultó ser un CEO, a quien le enseñé todo lo que hacía. El me dijo: “Wow, yo no te puedo dar un trabajo, prefiero ser tu compañero de negocios y enseñarte. Yo sé que llegaste a este lugar a cumplir tus sueños””, narró la joven.

Pese a los retos, para la Ramírez, Estados Unidos sigue siendo su casa, su tierra. Según cuenta, es el único lugar que ha conocido y sigue siendo el país de las oportunidades pues nunca regresó a México.

No obstante, el clima antiinmigrante promovido por la actual administración no pasa desapercibido para ella.

“Lo que más me duele”, expresó, “es el tratamiento a la gente que ha contribuido tanto a esta nación. Cómo la gente latina ha ayudado a fortalecer Estados Unidos y cómo ha participado en construir este lugar… En todo. En la industria de la agricultura, de la comida y todas las contribuciones que hacemos en este lugar…”, reiteró.

La emprendedora también expresó que uno de sus dolores más grandes es ver el rechazo hacia la comunidad inmigrante. “Que tus papas llegaron aquí tan jóvenes y dieron toda su vida por un lugar que nunca los ha aceptado y que nunca los va a aceptar… Y que están desprotegidos ahora. Duele.”, agregó la joven.

De acuerdo con Ramírez, sus padres han trabajado muchísimo en todo tipo de oficios y hoy, tras los constantes cambios en las políticas migratorias, los ve cansados y desilusionados. Una dinámica que la obliga -no solo a ella- sino a todos los jóvenes ‘soñadores’ a levantar los brazos de sus ascendientes y ayudarlos a seguir adelante a pesar de las malas noticias.

“Cada ‘dreamer’ que yo he conocido es alguien que trabaja muy duro y que ha tomado esa oportunidad para crecer. Cada ‘dreamer‘ tiene una responsabilidad muy grande porque ellos tienen a sus papas que los están viendo como líderes de sus familias·, manifestó.

Al final, y a pesar de todo, Ramírez dijo tener un mensaje para comunidad.

“Yo sé que las cosas son duras y yo sé que en estos momento hay veces que uno no sabe si debe de seguir. Muchos jóvenes siempre me preguntan: ¿qué hago? Los niños ya no quieren venir a la escuela, les da miedo y tienen ansiedad… Yo sé que es difícil y uno prefiere no salir a la calle, pero lo importante es nunca darse por vencido y seguir poniendo los pies para el frente. Uno al frente del otro. Siempre con la cabeza en alto porque la vida no se va a poner más fácil. En cualquier lugar donde nos manden vamos a florecer. Todos los días levántese y hacerlo mejor que ayer”, finalizó la joven.

Colaboró con esta historia Miguel Martínez.