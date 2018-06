El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que a partir de este mes de junio comenzará a emitir certificados de ciudadanía y naturalización rediseñados, con el objetivo de evitar fraudes y salvaguardar el sistema legal.

La iniciativa surge de un programa piloto exitoso que ya se realizó en varios distritos del USCIS, entre ellos Norfolk, Tampa, Minneapolis-St. Paul, Sacramento y Nebraska.

La agencia gubernamental señaló a través de un comunicado oficial que las personas que ya tienen su certificado de ciudadanía o naturalización no necesitan renovarlo, independientemente de cuándo fueron emitidos.

“Los certificados que emitimos antes del rediseño continuarán siendo aceptados como prueba de ciudadanía”, destacó una de las portavoces oficiales de esa agencia, Pamela Wilson.

Las autoridades también informaron que, aunque la apariencia de los documentos es novedosa, el proceso para solicitarlos y recibirlos no ha cambiado.

De acuerdo con la agencia, los certificados rediseñados de ciudadanía y naturalización cuentan con una gran imagen central, contra un fondo que posee un patrón complejo, lo que ayuda a evitar la alteración de los datos personales.

Cada certificado posee una imagen única, solo visible bajo luz ultravioleta y los intentos de alteración serían evidentes.

USCIS también señaló que periódicamente “cambiar el diseño y los métodos de impresión de estos certificados ayuda al USCIS a ir un paso por delante de los falsificadores”.

Entre los certificados rediseñados se encuentran los otorgados bajo las solicitudes: N-550, N-578, N-570, N-560A, N-560AB, N-645 y N-645A y la N-561.

USCIS Director Cissna examines the new citizenship and naturalization certificates announced by the agency today. The certificates are designed to enhance fraud prevention. https://t.co/DQab2kj99H pic.twitter.com/00jfoxmoOq

— USCIS (@USCIS) June 4, 2018