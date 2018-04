ARRESTOS DE PERSONAS CON ORDEN DE DEPORTACIÓN

No asombran las estadísticas. Y tampoco las acciones. Si hay una promesa de campaña que Donald Trump ha cumplido a cabalidad es la de su plan migratorio. El panorama ha cambiado significativamente en el último periodo para los indocumentados.

El número de las deportaciones no ha sido el factor más contundente. Bien es sabido que bajo el gobierno de Obama fue cuando más se deportó. Pero el golpe se ha sentido con mucha fuerza en el discurso presidencial y el diálogo nacional migratorio. Un tema que parece ser la única carta de juego de Trump.

Para los expertos legales, se trata de una “era del miedo” en la que es vital recordar que bajo la actual administración y sus nuevas políticas, ya no existe “la misericordia para los indocumentados”.

Embarazos, asilos, acciones diferidas por razones humanitarias, niños, jóvenes… cada vez se consideran menos las causas. Y si existe una orden de deportación en algún lugar del ‘expediente’, la tendencia a expulsar indocumentados del país aumenta.

De hecho, este medio ha reportado varias detenciones de padres de familia que han acudido a su cita rutinaria con Inmigración, y han sido detenidos en el mismo instante.

“Desde enero de 2017 hemos visto un aumento en el número de gente detenida. Cambió la política cuando cambió el presidente. Y es obvio que quieren enviar un mensaje de miedo a los indocumentados que tienen orden de deportación”, explicó Charles Kuck, abogado experto en Inmigración radicado en Georgia.

Y es que al menos unas 620 personas son deportadas a diario de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump llegó al poder, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Muchos de ellos son padres de familia, de acuerdo con un estudio reciente del Pew Research Center.

YA NO TIENEN MISERICORDIA

Es el caso de Olga Macario, una joven madre de 24 años, original de Guatemala, que llegó a Georgia en el 2005. Desde entonces, se dedicó a trabajar en las polleras de la zona noroeste de Georgia.

Tras años en el país, se casó y tuvo cuatro hijos con Edgar Amilcar Sales Sánchez. Un ciudadano guatemalteco que cruzó la frontera entre los años 2000 y 2005.

Sales fue detenido por las autoridades de Inmigración el pasado 12 de diciembre de 2017 cuando asistía a una cita rutinaria con ICE. El padre, original de Guatemala, tenía una orden de deportación desde el 2012 que no había obedecido, según un reporte ofrecido por dicha agencia a MundoHispánico.

Sales no ha vuelto a casa y se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Stewart hace casi cinco meses.

“Él me dijo que tenía que reportarse. Nunca había fallado a sus citas con Inmigración. Pero a las 11:00 de la mañana me llamó y me dijo: lo siento, no voy a poder llegar. Me van a llevar. No entiendo por qué…”, narró Macario.

Se trata de un hecho que ha cambiado toda la dinámica en la familia, pues Sales era quien llevaba a los niños a la escuela -de entre las edades de tres a seis años, y trabajaba en la casa.

“Él no está. Él era el que estaba pendiente de todo, de los hijos… él era el que ayudaba en sus tareas escolares. Siempre ha estado en la escuela hablando con las maestras. Y ahora qué pasó esto, hasta las maestras se sienten sorprendidas”, explicó Macario.

La situación se ha complicado para la mujer, quien dio a luz al más pequeño de la familia hace tan solo 20 días. Macario tuvo que enfrentar el parto sola.

Pero quizá, lo más preocupante de la situación es David. Otro de los niños, que cuenta con seis años de edad, y tiene varias necesidades especiales.

Desde que Sales no está, Macario no ha podido llevarlo a las citas con el especialista y tampoco ha logrado renovar el seguro médico, pues quien se encargaba de la gestión era Sales.

“David nació con paladar hundido. Ya cuando estuvo con las especialistas, ahí me dijeron que tenía muchas necesidades especiales. Apenas tenía tres semanas de haber nacido cuando lo operaron. Se quedó mucho tiempo en el hospital. No podía comer como otros niños. Estuvo como un año comiendo por sonda. Le hicieron cirugía del oído y luego, como iba creciendo, se iba complicando más su salud. Dijeron que necesitaba otra cirugía de los dientes”, explicó Macario.

No obstante, el pequeño se ha ausentado a las últimas cuatro citas porque la madre no tiene quién los lleve.

Desde entonces, la mujer ha vivido una verdadera pesadilla de la que pronto quisiera despertar. Si no fuera por las ayudas de la iglesia a la que asiste, apenas podría pagar la renta y darle de comer a sus hijos.

A pesar de las dificultades financieras, Macario lo único que quiere es a su compañero de vida de regreso.

“Yo lo necesito a él. Aunque tuviera comida, dinero… no tengo a toda mi familia conmigo. Es un hombre que siempre ha luchado por su familia. Nunca lo vi tomando alcohol ni conduciendo sin licencia. Siempre hemos estado juntos. Nunca ha tenido una mala vida. Estudiaba inglés y era el que nos cuidaba. A veces me hago la pregunta a mí misma: ¿por qué a él lo detuvieron y lo están castigando? Cuando hay personas que tienen récords criminales más duros y están ahí fuera?”, contó Macario entre lágrimas.

El desespero es el mismo para Sales, quien según su esposa, vive en una constante aflicción en el centro de detención.

“El oficial (del centro de detención) no le contesta. Va y le pregunta y no le dice nada de lo que pasará. Tampoco ha tenido ninguna corte ni posibilidad de fianza”, explicó la mujer.

Así las cosas, Macario solo espera por un milagro. Aunque sea por su hijo David y los retos que enfrenta. No pierde la fe.

Sin embargo, para algunos expertos legales, no hay mucho que se pueda hacer bajo las acciones de Trump. Y así, en la mayoría de las circunstancias de este tipo que viven cientos de inmigrantes en el país.

“Si la gente piensa que va a quedarse aquí con una orden de deportación antigua, ya no es como antes. Inmigración busca lo más fácil. Los que fueron reportados antes por su abogado bajo la administración de Obama, por ejemplo”, explicó Kuck.

Para el abogado, en estos tiempos, los inmigrantes no deben tener fe en que Inmigración se apiade por una u otra razón.

“Ahora, no deben tener fe de que ICE vaya a responder positivamente a una persona específica, a causa de los problemas de su vida, y que ellos lo vayan a soltar porque nuestra experiencia ahorita es que no lo están haciendo. La administración Trump está negando 98% de las estancias humanitarias. A Trump ya no le importa. Él ya no responde a la presión pública”, sentenció Kuck.

A pesar de la dura realidad, y de las detenciones en las citas de rutina, el abogado recomendó a la comunidad buscar siempre ayuda legal.

“Siempre debes ir con un abogado a una orden de supervisión para aumentar tu chance de no ser detenido”, finalizó.

