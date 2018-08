Un hombre acusado de patear un gato en un estacionamiento de la ciudad de Atlanta como si fuera una pelota de futbol americano, se ha entregado a la policía.

La vocera policial de Atlanta, Stephanie Brown, dijo a la prensa que Jamari Davenport, de 22 años, fue acusado de crueldad hacia los animales. Un video publicado en Instagram a principios de julio muestra al hombre pateando un gato mientras otros lo aplauden.

Se ve al gato volar por el aire y caer de espaldas. Se desconoce la gravedad de las heridas del gato.

El video en Facebook (advertimos imágenes violentas) muestra al hombre de la cintura para abajo, pero un video de vigilancia permitió a la policía identificar a un sospechoso.

Se fijó una fianza de 3,000 dólares. No se sabe si Davenport tiene abogado que pueda comentar sobre su situación legal.

CAT KICKER CAUGHT: APD is pleased to announce the arrest of a man who was filmed violently kicking a cat outside of a Chevron gas station on MLK Jr. Dr. in SW Atlanta on July 1, 2018. 22-year-old Jamari Davenport turned himself in, he's charged with misdemeanor cruelty to animals pic.twitter.com/AfxYcJ40Io

— Atlanta Police Dept (@Atlanta_Police) August 1, 2018