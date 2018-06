La inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el formulario del Censo de 2020, al igual que en todo el país, ha generado rechazo en Carolina del Norte, donde diversas organizaciones ven con preocupación el impacto negativo que tendría esa interrogante, particularmente para la comunidad inmigrante.

“Sabemos que muchas personas de la comunidad latina tienen miedo y añadir esta preguntna sin de verdad explicar y sin tener la evidencia necesaria para justificarla, nos preocupa mucho porque puede tener un impacto en el número de personas que participan del censo”, dijo Juliana Cabrales, gerente de participación cívica del Fondo Educativo NALEO en Carolina del Norte.

La pregunta sobre la ciudadanía fue agregada a la propuesta del formulario del Censo de 2020 por el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, a pedido del Departamento de Justicia, y el plan se encuentra desde fines de marzo en manos del Congreso para su confirmación.

“El Secretario de Comercio tomó esta decisión sin tener, de verdad, una justificación válida de por qué se está preguntando esa información”, dijo Cabrales. “Por lo tanto, sabemos que la comunidad latina, cuando vea esta pregunta en el formulario, va a estar preocupada: ‘por qué me están pidiendo esta información y para qué van a utilizar esta información’”.

El temor que esta pregunta podría generar en la comunidad inmigrante fue uno de los temas discutidos el miércoles en Raleigh, en el foro “Censo 2020: ¿qué es lo que está en juego”, donde miembros de diversas organizaciones locales y expertos en demografía analizaron el impacto de los cambios propuestos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

“El censo no se usa para hacer cumplir las leyes de inmigración, hay una barrera que impide que el buró comparta la información, pero el hecho que eso exista no significa que la gente no tenga preocupaciones por eso”, dijo Rebecca Tippett, directora de Carolina Demography, una entidad del Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Y en la medida que las personas tengan más preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de sus respuestas al censo, ellas podrían no responder y podrían no ser contadas o ser contadas inadecuadamente”, añadió.

Esa preocupación, según advirtieron los participantes del foro, se ha visto alimentada por el clima político y la retórica y las políticas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.

“Sin importar si esta pregunta termina siendo incluida o no en el censo, esto ya ha creado miedo en todos los inmigrantes,ciudadanos o no, particularmente en familias donde podría no haber ciudadanos”, dijo Chai Koneru, directora ejecutiva de la organización Asian American Together de Carolina del Norte.

Angeline Echeverría, directora de la organización El Pueblo Inc, basada en Raleigh, dijo que debido a las políticas antiinmigrantes, la comunidad inmigrante ya no confía en el gobierno federal.

“Esa desconfianza va a extenderse al Censo si es que incluyen es pregunta y también no solo es eso, sino que eso está pasando dentro de una época de mucha retórica odiosa en contra de nuestras comunidades”, dijo Echeverría.

Es por ello que diversas organizaciones en todo el país, han presentado demandas contra el gobierno federal y su decisión de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el formulario del Censo de 2020.

El Pueblo recientemente se sumó a una de esas demandas que ha sido presentada el 31 de mayo ante la corte federal del Distrito de Maryland, por parte de Mexican American Legal Defense Fund (MALDEF) y Asian Americans Advancing Justice (AAJC).

“La razón por la cual estamos estamos haciendo esto, es por que el censo es muy importante”, dijo Echeverría. “Es la forma en que determinan como los fondos federales llegan a nuestras comunidades, para apoyar servicios como la educación, la salud, la vivienda…todas las cosas que necesitamos como comunidad y también tiene que ver con la representación política”.

Echeverría explicó que la demanda cuestiona las motivaciones del gobierno para incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo.

“Algo que es especial de esta demanda también es que estamos argumentando que la motivación del gobierno es el odio racial y este es un argumento constitucional que las otras demandas no tienen”, dijo.

Además de esta demanda, se han presentado otras en diferentes estados y la última fue hecha este miércoles por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en una corte federal de Nueva York

Los participantes del foro también dijeron que además de la pregunta sobre ciudadanía, también les preocupa la seguridad de los datos recogidos por el censo, ya que para el de 2020 el gobierno planea utilizar nuevos medios tecnológicos como internet y los teléfonos celulares.