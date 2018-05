“Por ustedes empecé, por ustedes acabé”, dijo hispano que sorprendió a sus padres con graduarse (VIDEO)

Hanss Mujica, de 24 años, quien estudió justicia criminal, se graduó de la Universidad de Texas Rio Grande Valley el 12 de mayo y decidió sorprender a sus padres con la conmovedora noticia, pues se convirtió en el primero de su familia

“Les quiero dar las gracias todo lo que han hecho por mi, que siempre me han apoyado en todo lo que he hecho y en las decisiones que he tomado en mi vida”, se lee en la carta que el joven, ciudadano estadounidense le escribió a sus padres que pensaron que se vistieron en sus mejores galas para salir en unas fotos para un proyecto que tenía.

“Por ustedes empecé, por ustedes acabé”, dice la carta que fue leída por sus padres en el video, que ha sido visto por más de 4 millones de personas en las redes sociales.

Los padres de Mujica, al mirar hacia sus espaldas se dieron cuenta que su hijo estaba ahí, con una pancarta que se leí, “gracias mamá y papá”.

“Ese video era un plan que yo tenía en mente desde que me gradué de la high school, era algo que quería hacer para mis papás”, dijo a MundoHispánico Mujica. “Ellos siempre nos dijeron que la educación siempre era el mejor regalo que les podía dar”.

De acuerdo con el graduado, tuvo que batallar mucho para terminar con sus estudios por los últimos seis años. Todo comenzó cuando fue expulsado de la universidad en 2014. Él decidió trabajar y retomar los estudios pagando cada curso con su propio dinero.

“No podía ni hablar, fue una emoción tan grande”, apuntó a MundoHispánico Dinora Mujica, madre del joven, quien llegó a los Estados Unidos de México hace más de dos décadas. “Le preguntaba siempre, ‘mijo, ¿cuando te vas a graduar, mijo ya hiciste tarea?…”

Hasta que al fin, les dio la gran sorpresa.

“Yo siempre quise estudiar pero nunca pude hacerlo, por cuestiones personales, por eso le decía a mis hijos que lo que yo no pude hacer que lo hicieran”, añadió Mujica.

Y le manda un mensaje al presidente Trump sobre como está equivocado de los hispanos.

“Está equivocado, no se por qué tiene esas creencias de que somos malos, si nosotros lo que queremos es salir hacia adelante y sacar el país hacia delante”, dijo Mujica.

