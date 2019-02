Agentes la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interceptaron un cargamento de metanfetamina por un valor de casi 13 millones de dólares que estaba escondida en un camión que transportaba fresas congeladas desde México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó el martes que los agentes que trabajaban en el área de transporte de cargas del puente internacional Pharr-Reynosa en Texas utilizaron equipo de escaneo y perros para inspeccionar el camión el 16 de febrero.

Los agentes descubrieron 350 paquetes sellados dentro del camión y confiscaron 411 kilogramos (906 libras) de metanfetamina.

