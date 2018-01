Pastor con orden de deportación cumple siete meses refugiado en ‘santuario’ de Carolina del Norte (Video)

El pastor salvadoreño José Chicas acaba de cumplir siete meses refugiado en un ‘santuario’ de Durham, Carolina del Norte, para evitar su deportación.

“En lo humano siento desesperación, porque quiero estar con mi esposa y mis hijos y en la iglesia que estoy pastoreando, pero gracias a Dios en lo espiritual sigo con fuerza, con fortaleza. Dios me está dando la fuerza”, dijo Chicas a Mundo Hispánico.

Chicas describió así lo que siente tras cumplir siete meses de encierro en la Escuela para la Conversión de Durham, un recinto religioso donde encontró santuario el 27 de junio de 2017, cuando las autoridades migratorias le ordenaron salir del país después de 33 años, en cumplimiento con una orden de deportación de 1985.

“Se siente largo el día porque no tengo nada que hacer en esta casa. Todos los días la misma rutina, leyendo, orando, alabando a Dios, leyendo otros libros pero es lo mismo todos los días”, dijo Chicas al describir su rutina en el ‘santuario’.

“A veces hay desesperación, pero tenemos que seguir esperando que Dios va a hacer algo”, dijo.

Chicas dice que por momentos se siente solo ya que ha perdido el apoyo de muchos que lo apoyaron cuando decidió refugiarse en el santuario, pero que se sostiene gracias a su fe en Dios.

“Nadie nos quiso ayudarnos ya. De hecho, dicen que no hay ninguna solución que el presidente no quiere ceder a ninguna firma para ninguno que tenga orden de deportación, que tenemos que salir del país”, comentó el salvadoreño.

Sin embargo, el pasado fin de semana, cuando Chicas cumplió siete meses en el ‘santuario’, decenas de personas se unieron a su familia de Chicas en el centro de Raleigh, la capital del estado, para manifestarse en favor de los inmigrantes con órdenes de deportación y pedir a las autoridades estatales que intercedan por ellos.

“En esa parte muy muy agradecida con el pueblo de Carolina del Norte porque de las actividades que se han estado llevando (a cabo) nunca habíamos tenido este apoyo”, dijo Sandra Marquina, esposa de Chicas, durante la manifestación.

La protesta fue convocada por un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina del Norte denominado Students for Immigrants Rights y contó con la participación de activistas y miembros de la comunidad.

“Nosotros estamos apoyando el movimiento de santuario porque es muy importante que las familias sigan unidas”, dijo Génesis Torres, miembros del grupo estudiantil que organizó la manifestación.

Chicas también se mostró agradecido por el respaldo de los estudiantes y las personas que acudieron a la protesta e indicó que mantiene la esperanza de que habrá una solución para su caso migratorio y el de las otras personas en riesgo de deportación.

“Estoy confiando en el Señor, estamos orando por este país, por el presidente. Tiene que haber una solución. Primero porque no me creo un criminal. Soy indocumentado, no un criminal y pienso que el Señor tiene que hacer justicia porque somos muchos indocumentados que estamos en esta nación”, dijo Chicas.

Chicas es uno de los cinco inmigrantes que se encuentran actualmente refugiados en santuarios en Carolina del Norte, un estado que lidera este movimiento que busca evitar la separación de familias por las deportaciones.

