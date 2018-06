Mediante un mensaje en la red social Facebook Tiana Smalls expresó su enojo hacia agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles) por pedirle sus documentos mientras iba de pasajera en un autobús de Greyhound.

“El conductor del autobús hace un anuncio: ‘Estamos siendo abordados por la Patrulla Fronteriza. Estén preparados para mostrar su documentación a pedido’, relató Smalls en el comentario al que han reaccionado más de 73 mil personas y compartido más 40 mil veces. “Esto es una violación de los derechos a la cuarta enmienda, que prohíbe cateos y confiscaciones no razonables en contra de individuos.”

Smalls quiso asegurarse que los otros pasajeros hicieran lo mismo que ella y “que no cayeran en la trampa”.

“Como no estaba segura de que todos los pasajeros lo entendieran en inglés fui a Google translate y lo grité en español: ‘¡No tienes que mostrarles nada! ¡Esto es ilegal, no lo hagas y no tengas miedo! ¡Están equivocados, y no dejaremos que pase esto!'”, apuntó Smalls.

El suceso ocurrió la noche del 7 de junio cuando la mujer iba en el autobús Greyhound para visitar a su familia de Bakersfield, California a Las Vegas, Nevada.

“No estoy conduciendo este autobús, así que no tienen el derecho a pedirme nada”, apuntó Smalls, quien ha sido catalogada como una heroína. “Les dije que esto es acoso y discriminación racial. No estamos a menos de 100 millas de un límite, así que no tenían derecho legal o jurisdicción”.

Según estadísticas obtenidas en exclusiva por MundoHispánico, solo en lo que va del año, las cifras de las detenciones realizadas en centrales de autobuses casi llevan a la mitad del número que se registró durante todo el 2017. La costa del país, en este caso sectores como: Miami, Ramey y Nueva Orleans, superan los arrestos por un 38 por ciento.

“Esto es más frecuente de lo que la gente se imagina, nosotros escuchamos que pasa mucho en la parada de autobuses en Louisiana”, dijo Raed González, abogado de inmigración. “Esto es ilegal, no se supone que estén haciendo este tipo de preguntas a menos que tengan una duda razonable, justificada”. Según González, solo pueden preguntarle por documentos con razones como ser sospechoso de algún delito, por eso recomienda guardar silencio debido a que no es ninguna frontera ni aeropuerto donde ahí sí existe la excepción. Por lo que apunta que Smalls hizo lo correcto. “Las personas tienen derecho a preguntar inmediatamente si lo están deteniendo, y si le dicen no, decirle que si se pueden ir, y nunca darles una identificación”, dijo el abogado. “Si te llegan a arrestar no tienes que dar ninguna información sobre de donde tu eres, ni de ciudadanía, solo dar tu nombre y dirección”. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) categorizo el incidente como “conocer sus derechos”. LEER MÁS: Captan a Inmigración pidiendo ‘papeles’ en un bus Greyhound en Florida (VIDEO) “Esta mujer sabía sus derechos”, dijo Mitra Ebadolahi, abogada del personal del Proyecto de Litigios Fronterizos de ACLU. “Desde que Trump asumió el cargo, la actividad de CBP lejos de nuestras fronteras reales ha aumentado significativamente”, señaló. Asimismo añadió que los agentes de inmigración esperan que las personas teman y simplemente cumplan con lo que les pidan. “El caso de Small es un ejemplo de que podemos resistir y pelear por lo que nos corresponde”.

