Tras más de un mes sin ver a sus a sus hijos de 6 y 9 años, Digna, una salvadoreña que cruzó la frontera entre México y El Paso el pasado 29 de mayo, logró abrazarlos de nuevo. Irónicamente, los pequeños se encontraban a tan solo 10 cuadras de la mujer, en un centro de detención para niños en el mismo estado de Texas.

Pero antes de ese reencuentro, la mujer vivió un calvario.

La salvadoreña había sido detenida por las autoridades de Inmigración cuando intentó cruzar la frontera y separada de sus pequeños un día después, como parte de la política de ‘tolerancia cero’ impulsada por la administración de Donald Trump.

Desde entonces, se encontraba refugiada en Casa Anunciación, un albergue para inmigrantes ubicado en El Paso, mientras sus dos pequeños hijos estaban retenidos en un centro cercano por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Gracias a la presión por parte del equipo legal de Casa Anunciación, la mujer logró reunificarse con ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Camioneta de músicos mexicanos cae al barranco y mueren 6

Según contó en una rueda de prensa ofrecida en horas previas al reencuentro, apenas los había visto por unas horas.

“Me han dado visitas para verlos. Solo una hora a la semana. Pero eso… siento que los veo pero nomás es como… son míos pero a la vez no los siento míos cuando están ahí porque hay siempre reglas. Y lo que veo es que muchas madres ya están con sus niños reunidos, que estábamos en la misma situación. Y me pongo alegre porque se reunieron con sus hijos, pero yo con mis hijos no he podido estar con mis hijos. Solo quiero que mis hijos estén conmigo ya”, dijo la mujer, quien no pudo contener el llanto al hablar.

De acuerdo con la mujer, las autoridades no habían querido entregarle los niños porque aún estaban esperando por los resultados de sus huellas dactilares.

“He hecho lo que me han pedido, pero no me han entregado a mis hijos, lo cual me parece una injusticia porque a otros padres no les hicieron esas pruebas y ya están reunidos”, lamentó la mujer.

“Yo me he quedado aquí esperándolos en El Paso, porque sé que están cerca mío y eso me consuela”, agregó.

El caso fue similar para Mario, padre de Fabiola de 10 años, y originario de Honduras.

El hombre había sido separado de la pequeña el 11 de junio y fue liberado el 24 de junio. Desde entonces había permanecido refugiado en Casa Anunciación, sin poder acunar a su hija.

“Estoy preocupado. Llevo demasiado tiempo separado de ella. Ya tengo días de no dormir bien. Todo esto me hace pensar cosas malas. Estoy muy mal. Preocupado porque ya es tiempo que me entreguen mi niña. Me preocupa. La trabajadora social me dice que es bien portada. Pero pienso, ¿por qué será que se quieren quedar con mi hija?”, contó con tristeza en horas más tempranas, antes de reunirse con su hija.

El hondureño explicó que había podido ver a la menor bajo visita supervisada el día de su cumpleaños.

“Pude verla y abrazarla y decirle cosas bonitas. Pude llevarle una hamburguesa en su cumpleaños y decirle que estoy pendiente de dar su regalito. Pudimos compartir y me sentí tan feliz al verla comer”, recordó.

Ambos padres, cuyos apellidos no fueron ofrecidos por recomendaciones de sus abogados, denunciaron que era injusto que muchos ya se hubieran reunificado con sus hijos, incluso estando en diferentes estados, mientras que ellos aún esperaban por una respuesta de las autoridades de Inmigración.

“Que ya no nos hagan sufrir más. Lo que han hecho con nosotros es una injusticia. Solo le pido a Dios que me ayude”, sostuvo el hombre.

Para los líderes comunitarios de Casa Anunciación, que además ha sido designada por el gobierno federal como uno de cuatro centros en el país donde se concentrarán las familias migrantes que están en espera de reunificarse, se trató de una “clara incoherencia burocrática”.

“Es difícil ver que padres que estaban en El Paso se han reunido con menores que estaban detenidos en Los Ángeles, y en el caso de Mario y Digna no se puede llevar a cambio la reunificación de familias que están en El Paso, a 10 y 15 cuadras de distancia de este albergue”, afirmó en la misma rueda de Prensa Rubén García, líder en Casa Anunciación.

La abogada que asiste Casa Anunciación, Iliana Holguín, denunció de igual forma la ineficiencia.

“Hemos llamado y buscado explicaciones sobre la demora en la entrega de los menores, con la intención de que se reúnan con sus padres lo más pronto posible, esperamos que se de hoy mismo”, subrayó Holguin.

Sin embargo, Taylor Levy, coordinadora legal del albergue, insistió en que aún ese estimado no era suficiente.

“Mañana es muy tarde, exigimos que los menores sean entregados hoy mismo a sus padres, estamos esperando noticias de las autoridades para confirmar la noticia”, dijo Levy.

De acuerdo a Casa Anunciación las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no habían ofrecido una respuesta clara a sus peticiones, a pesar de la cercanía de padres e hijos detenidos, pero confiaron en que se ofrecería una pronta solución a estos casos de separación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del país informó a través de un comunicado de prensa que son varios los motivos por los que algunas familias no han podido reunirse y estos son, en algunos casos porque los padres cuentan con antecedentes criminales. En otros casos, se ha determinado que los menores no son realmente hijos de quienes dicen ser sus padres.

El que los padres estén bajo la custodia de las autoridades federales o locales, también ha impedido que se reencuentren con sus hijos, al igual que si los padres padecen algún tipo de enfermedad contagiosa o no han pasado la revisión de antecedentes penales.

¿Tu familia fue separada en la frontera? ¿Trabajas en un centro de detención o ayudas a quienes están detenidos por las autoridades de Inmigración? Comparte tu historia con Samantha enviándole un mensaje directo.

*Colaboró con este reportaje Roberto Carrillo/El Diario de El Paso.