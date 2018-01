Padre salvadoreño se refugia en iglesia y crece el movimiento ‘santuario’ en Carolina del Norte (VIDEO)

El salvadoreño Óscar Canales se encuentra refugiado desde hace unos días en la Congregacional Iglesia Unida de Cristo, en Greensboro, Carolina del Norte; un estado donde hasta cinco inmigrantes se encuentran actualmente en ‘santuario’ para eludir su deportación.

“No sé cuánto pueda durar, pero yo estoy decidido a estar aquí hasta que pueda regresar a mi casa”, dijo Canales a MundoHispánico, en una entrevista en el recinto religioso donde vive desde hace una semana.

Canales tiene 35 años y es padre de tres hijos. Optó por refugiarse en la iglesia luego de que las autoridades de inmigración le ordenaron salir del país a más tardar el 18 de enero.

“Si me voy para mi país, no puedo llevar a mi familia para allá por como está la delincuencia, y si me quedo acá, pues por lo menos los veo y ellos van a estar bien. Es por eso que tomé la decisión de venir a este santuario”, dijo el salvadoreño.

Canales se encuentra en esa situación por una orden de deportación que se le dictó en ausencia en una corte de inmigración de Texas en el año 2005, debido a que no asistió a una audiencia judicial que se le otorgó luego de que cruzó la frontera en septiembre de ese año.

“Mi familia era pobre y la idea era ayudar a mi familia para salir adelante. Por eso me vine”, contó.

Canales se estableció en Greensboro, Carolina del Norte, pero cayó en manos de inmigración en el año 2013, a raíz de un accidente de tránsito menor en el que se vio involucrado.

“Estábamos en una luz y no sé cómo se aflojó mi pie del freno y le pequé al otro carro”, dijo Canales quien contó que se quedó a esperar a que llegara la policía pero fue detenido debido a que no tenía licencia y fue confundido con un criminal homónimo.

Tras el arresto, Canales fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y terminó en la cárcel de inmigración de Stewart, en Georgia. Sin embargo pudo salir libre un mes y medio después, gracias a que las autoridades accedieron a detener su deportación.

Desde entonces Canales acudió cada año a las oficinas de ICE en Charlotte para sus citas de supervisión, hasta que en diciembre pasado le indicaron que tenía que abandonar el país este mes y le colocaron un grillete electrónico en un tobillo para rastrear sus movimientos.

“Cuando fui esta última vez me dijeron que no, que por la nueva administración habían cambiado las leyes. Yo nunca dejé de ir (a las citas) porque yo tenía fe en Dios, tenía fe en que me iban a dar mi permiso, pero no pasó así”, dijo.

El movimiento ‘santuario’ sigue en alza

Canales es el sexto inmigrante que acude a una iglesia para evitar su deportación en Carolina del Norte y el quinto que aún se mantiene en un ‘santuario’.

La guatemalteca Juana Tobar, el salvadoreño José Chicas y los mexicanos Eliseo Jiménez y Samuel Oliver Bruno se encuentran aún escondidos en diversas iglesias de Greensboro, Durham y Raleigh.

Previamente la mexicana Minerva Cisneros obtuvo ‘santuario’ en la misma iglesia que ahora acoge a Canales, pero logró recuperar su libertad en octubre, luego que un juez anulara su orden de deportación.

“Estamos determinados a continuar apoyando familias que están enfrentando esta situación de amenaza de deportación, porque nosotros creemos que es hacer lo correcto para con nuestros vecinos inmigrantes”, dijo Julie Peeples, reverenda de la iglesia UCC de Greensboro.

De acuerdo con los líderes religiosos, el movimiento ‘santuario’ seguirá creciendo en la medida que más inmigrantes se encuentren en riesgo de ser separadas por las deportaciones

“Muchas más comundiades de fe se están sumando a recibir personas, especialmente porque no sabemos lo que va a pasar con el Dream Act y el Estatus de Protección Temporal se está terminando para muchos. La necesidad seguirá creciendo y nosotros tenemos que atender esa necesidad lo más que podamos”, dijo Peeples a MundoHispánico.