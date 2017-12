Padre de familia se refugia en iglesia ‘santuario’ para eludir su deportación en Carolina del Norte

Un padre de familia mexicano se ha convertido en el quinto inmigrante en buscar refugio en una iglesia ‘santuario’ para eludir su deportación en Carolina del Norte.

Samuel Oliver Bruno, de 46años, se encuentra refugiado desde el último domingo en la Iglesia Metodista Unida CityWell, en Durham, según se anunció hoy en una conferencia de prensa.

“Estoy en ‘santuario’ porque yo tuve una orden de deportación. Yo debería de salir (del país) el 10 de diciembre, que fue el domingo, más yo quiero luchar por mi familia”, dijo Oliver Bravo al explicar las razones por las que se refugió en la iglesia.

“Yo quiero que me escuchen las autoridades, que vean el daño que le están haciendo a las personas, no tan solo a mí, sino a todas las personas que tienen casos similares. Que se tienten ellos el corazón para poder estar las familias unidas”, añadió.

Samuel Oliver Bruno, un padre mexicano, anuncia que se ha refugiado en una iglesia santuario de #Durham, NC para evadir su deportación pic.twitter.com/zXHrHYEFSn — Eloy Tupayachi (@eloy_tupayachi) 13 de diciembre de 2017

Hasta julio, no era prioridad para ICE

Oliver Bruno, quien ha vivido durante 22 años en Greenville, al este de Carolina del Norte, dijo que oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Charlotte le informaron en julio que debía abandonar el país a más tardar el 10 de diciembre, debido a que no podían renovarle más un beneficio conocido como “Stay of removal”, que puso en pausa su deportación en 2015.

“Me dijeron que, por las nuevas leyes del gobierno, no iba a ser posible ese permiso (el beneficio) para mí, pero que yo volviera a aplicar por el ‘stay of removal’. Pero ellos nuevamente me lo negaron y es por eso que tomé esta decisión”, explicó Oliver Bruno.

De acuerdo con Oliver Bruno y el grupo de activistas Alerta Migratoria que lo apoya, él recibió ese beneficio luego de ser detenido por la Patrulla Fronteriza en 2014, cuando intentaba regresar a través de la frontera Sur para reunirse con su familia, ya que su esposa se encontraba grave e iba a ser sometida a una operación a corazón abierto.

Desde entonces, Oliver Bruno dijo que acudió periódicamente a sus citas de supervisión en las oficinas de ICE en Charlotte y ha sido el principal soporte para su esposa enferma y su hijo Daniel, de 18 años, quien es ciudadano estadounidense.

“Él es un hombre trabajador, es un hombre que se dedica a su trabajo, a la casa, él es el único que sostiene a la familia y yo sin él no puedo seguir adelante porque necesito ir a mis citas (médicas) y tomar mis medicamentos”, dijo Julia Pérez, la esposa de Oliver Bruno.

Pérez dijo que sufre de lupus, una enfermedad que le ha afectado severamente el corazón y los pulmones, por lo que requiere un tratamiento permanente.

Su hijo Daniel Oliver Pérez, de 18 años, dijo que, si Oliver Bruno es deportado, él se vería forzado a abandonar la escuela y sus sueños de una carrera universitaria, ya que tendría que trabajar para sostener a su madre enferma.

“Yo le pido a migración que lo deje aquí porque él es un padre maravilloso, un esposo maravilloso, él no fuma, no toma, no tiene récord criminal ni nada. Él se dedica a alabar a Dios los domingos en la mañana”, dijo Oliver Pérez.

Pastor: “Lo legal y lo justo usualmente no son lo mismo”

Cleve May, el pastor de la iglesia, dijo que la congregación decidió acoger a Oliver Bruno para prevenir la separación de una “familia inocente” que es víctima de “una política migratoria injusta” que está siendo aplicada de manera agresiva e indiscriminada.

“Estamos hablando de justicia y no de lo que es legal o ilegal”, dijo May.

“Lo legal y lo justo usualmente no son lo mismo. Tenemos un largo historial en este país de aprobar, mantener y aplicar leyes que son enemigas de la justicia. Y la necesidad de esta conferencia de prensa y el hecho de que Samuel esté viviendo en santuario aquí, es una evidencia de la legalidad de la injusticia”.

Oliver Bruno planea permanecer en la Iglesia Metodista Unida CityWell de Durham hasta que las autoridades migratorias le permitan quedarse en el país al lado de su familia, la cual se quedará en Greenville, a dos horas de viaje por carretera.

Viridiana Martínez, miembro del grupo de activistas Alerta Migratoria, dijo que buscarán el apoyo de autoridades electas como el congresista federal G.K. Butterfield, quien representa al Distrito 1 de Carolina del Norte, para que intercedan por Oliver Bruno y su familia.

Oliver Bruno es el quinto inmigrante que se refugia en un recinto religioso para evadir su deportación en Carolina del Norte, después de la guatemalteca Juana Tobar, la mexicana Minerva Cisneros, el salvadoreño José Chicas y el mexicano Eliseo Jiménez.

De todos ellos, solo Cisneros ha logrado salir de su reclusión voluntaria en un santuario, luego que un juez anulara la orden de deportación que pesaba sobre ella y que le obligó a refugiarse junto con sus dos hijos menores en una iglesia de Greensboro.