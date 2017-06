Rinden tributo a estudiantes asesinados en la masacre de Pulse

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la masacre con mayor número víctimas en Estados Unidos, la Universidad Central de Florida (UCF, por sus siglas en inglés), rinde tributo a dos de sus estudiantes que fueron asesinados durante la masacre de Pulse en Orlando.

Juan Ramón Guerrero y su pareja, Christopher Andrew Leinonen, son dos de las 49 víctimas que murieron el 12 de junio de 2016 cuando Omar Mateen abrió fuego en una discoteca ubicada en la ciudad de Orlando, ambos graduados de dicha institución educativa, razón por la cual la universidad ha decido adornar la pared de uno de sus edificios con un mural en honor a su memoria.

The #OrlandoUnited mural is completed at the Student Union with a visit from Representative @CarlosGSmith. pic.twitter.com/0h7CCmm3bI

— UCF (@UCF) June 8, 2017