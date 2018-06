Revelan detalles del asesinato de niños rehenes en Florida (FOTOS)

Salen a la luz nuevos detalles del asesinato de los cuatros niños que fueron tomados como rehenes por Gary Lindsey Jr., quien tras estar atrincherado por más de 20 horas, decidió acabar con la vida de los pequeños para posteriormente suicidarse. Lindsey utilizó una pistola para ejecutar a los pequeños el lunes por la noche, según indicó el jefe del Departamento de Policía de Orlando este miércoles.

“Hubo una pistola que fue recuperada en la escena y hoy nos enteramos por parte del examinador médico que con esa pistola fueron asesinados los cuatro niños”, dijo John Mina, jefe de la policía de Orlando en una conferencia de prensa. “Todos los niños fueron asesinados por el sospechoso, con esa pistola”.

Todo comenzó la noche del domingo cuando el sospechoso, quien tenía un amplio historial criminal, habría tenido un altercado con Ciara López, su pareja sentimental y madre de los niños. Lindsey se habría tornado violento y la mujer habría tenido que huir de su residencia para pedir ayuda, según fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas a MundoHispánico.

La víctima habría huido del apartamento dejando atrás a los cuatro niños, dos de ella y los otros dos fruto de su relación con Lindsey.

A Lindsey también se le acusaba de haber herido de bala al oficial Kevin Valencia, de ascendencia colombiana, cuando éste llegó al sitio donde se encontraba Lindsey junto a los niños, el sospechoso le habría disparado desde adentro de la propiedad.

Las autoridades intentaron negociar con el sospechoso por más de 20 horas y aunque aseguraron que Lindsey, de 35 años, no estaba cooperando, Channel 9 Eyewitness News, cadena hermana de MundoHispánico, reveló que mantuvo contacto con el sospechoso, vía Facebook, durante el lunes y este habría manifestado que lo único que quería era hablar con su pareja pero que la policía no se lo permitía.

“Dígales que me dejen hablar con Ciara López y dejo salir a los niños y hablar, pero ellos (policía) no están cooperando”, lee el primer mensaje enviado por Lindsey. “Desearía que ella no fuera tan enojadiza y violenta”.

Una vez enviado el primer mensaje por Lindsey, Channel 9 Eyewitness News contactó a la policía de Orlando y fueron ellos quienes continuaron la conversación.

De acuerdo con el relato del hombre y cuando se le preguntó qué había ocurrido la noche del domingo, este habría respondido que López “lo estaba golpeando, que él intentó irse, pero que fue ella quien salió de la casa, probablemente a llamar a la policía porque él se había rendido y la iba a dejar”, por lo cual ella le habría insinuado “que lo iba a alejar para siempre”.

Asimismo Lindsey manifestó que “desearía que ella (López) no estuviese tan enfadada y que no fuera extremadamente violenta”, justificando que era puertorriqueña.

MundoHispánico habló con un amigo cercano a la familia de López mientras Lindsey se encontraba atrincherado, y aseguró que esta no sería la primera vez que el hombre la agredía físicamente, pero a su vez dijo que ella (López) también era agresiva.

“Sabemos que en el pasado ya había habido un caso de violencia doméstica por parte de él pero es que ella también es agresiva”, manifestó una amiga de la familia de la víctima, que pidió no ser identificada.

Historial de violencia doméstica

Según documentos de la corte del condado de Orange, Ciara López y Gary Lindsey Jr. tenían una relación tumultuosa y ambos fueron arrestados en 2017 por un caso de ‘mutua agresión’.

Por su parte Lindsey, con un amplio historial criminal, enfrentó cargos por violencia doméstica, violencia agravada y robo en los años 2004 y 2007.

En 2008 enfrentó cargos por incendio premeditado luego de encender fuego en la casa de una exnovia y fue puesto en libertad condicional por 35 años, y desde 2009 hasta 2018 fue arrestado tres veces por violación de probatoria.

Culminando el año 2012, nuevamente enfrentó cargos por violencia doméstica, pues con un cuchillo habría amenazado de muerte a López.

Policía hispano herido se debate entre la vida y la muerte

Kevin Valencia quien trabaja para la policía de Orlando desde 2016, fue intervenido quirúrgicamente el lunes por la mañana y actualmente se encuentra en estado de coma. Valencia recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió uno de sus ojos.

Una fuente oficial que pidió ser no identificada, dijo a MundoHispánico que “López le entregó la llave del apartamento al oficial para que pudiera entrar pero les advirtió que Lindsey tenía en su poder dos rifles y dos pistolas. Cuando los oficiales estaban intentando abrir la puerta, a uno de ellos se le rompió la llave entonces comenzó a patear la puerta para poder abrir y fue en ese momento cuando Lindsey le disparó desde adentro”.

La esposa del oficial y madre sus dos hijos, Meghan Valencia, apareció hoy en una rueda de prensa, en donde dijo que lamentaba mucho lo sucedido con los cuatro niños, y pidió oraciones por su esposo, a quien calificó como héroe.

Officer Kevin Valencia's wife, Meghan, talks about her husband, the love of her life, who is fighting for his life.

La madre de los niños se encuentra devastada

Pese a que se desconocen detalles de Ciara López, su abogado Walter Benenati, publicó hoy en su página de Twitter, que se reunió con López y aseguró que ésta se encuentra “completamente devastada y se siente sola”.

Today, I met with mother (Ciara Lopez), whose children were tragically taken from her on the night of June 11th in a horrible shooting tragedy. 'I am heartbroken and feel completely alone,' she told me today.

Benenati ha difundido varias fotos de los pequeños y creó una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios. En menos 48 horas ha recaudado más de 40,000 dólares.

