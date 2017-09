A una semana del devastador paso del huracán María por Puerto Rico, connacionales en los Estados Unidos continúan recolectando insumos para enviarlos a todos los damnificados en la isla.

Más de un millón de puertorriqueños residen en el estado de Florida, algunos aún incomunicados con sus familiares, pero algo que se ha hecho notar es el sinnúmero de donativos recibidos para ayudar a los que hoy luchan para reconstruir la Isla del Encanto.

MundoHispánico habló con algunas de las personas que pese a que no residen en Puerto Rico, se han visto afectadas por los estragos que ocasionó María.

“Luego de unos días de larga agonía, al fin el día domingo nuestro hijo se pudo comunicar con nosotros. Cuando él nos llama estaba en un estado de nervios muy grande, al igual que nosotros. Es una situación desesperante que ha sido traumatizante para él”, indicó Miguel Ortíz, quien estuvo más 4 días sin poder comunicarse con su hijo que reside en Ponce.

Ortíz, residente de Kissimmee, logró comprarle un pasaje de avión a su hijo para que este viajara el próximo sábado 30 de septiembre pero la aerolínea le cancelo el vuelo y la única opción que les han dado es para el 12 de octubre. Dos semanas más de sufrimiento para Ortíz, sin poder ver a su hijo, y quien además denuncia que las aerolíneas están teniendo prioridades con sus empleados para que puedan salir de la isla.

Referente a esta denuncia, la aerolínea Delta le dijo a MundoHispánico que pese a que sus empleados tienen beneficios, los clientes y pasajeros siempre serán su prioridad, especialmente durante estas fechas que urge salir de la isla.

Por su parte, el senador estatal por el partido demócrata Victor Torres, llegó hasta la Casa Borinqueña en Orlando, en donde miles de donativos han sido recolectados a lo largo de esta semana, para colaborar y supervisar el trabajo voluntario que se está llevando a cabo en este lugar y reconoció la ayuda brindada por parte del gobierno estadounidense pero señala que aún falta mucho por hacer.

“Todo esto es una ayuda que en la isla se necesita, no hay comunicación y no se sabe lo que está pasanado en los sitios que no tiene comunicación. Yo le digo al presidente que saque al ejercito, al NAVY y que los envíe a Puerto Rico para que vaya a ayudar”. Tenemos que hacer algo ahora, llamen al presidente y llamen al congreso porque estamos aquí, luchando por ustedes”, añadió el puertorriqueño.

Unidos por Puerto Rico, junto al gabinete gubernamental de la isla y de la ciudad de Orlando, han dado su palabra al asegurar que todos los donativos serán transportados a la isla vía marítima, mientras continúan recolectando insumos.

