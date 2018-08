La Oficina del Alguacil del Condado de Volusia (VCSO, siglas en inglés) reveló un video que muestra cuando uno de sus oficiales le dispara y mata a un inmigrante que aparentemente se rehusaba a cooperar con él cuando lo confrontó sobre un caso de violencia doméstica.

Emmanuel Alquisiras, de 29 años y oriundo de México, falleció poco después de recibir varios impactos de bala disparados por el policía que había sido enviado a la residencia del inmigrante, luego de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia que reportaba que el hombre había golpeado a su pareja y madre de sus cuatro hijas.

El incidente ocurrió el pasado viernes en la zona rural de Seville, Florida, y en el video se aprecia que lo que comenzó como un altercado de pareja escaló al punto de que el acusado agredió a la víctima en frente del policía, y culminó con un trágico desenlace, cuyo actuar ha recibido el apoyo de la oficina del alguacil.

“Luego de ver el video, nuestro alguacil Mike Chitwood manifestó su apoyo al oficial pues el hombre no quería cooperar, le volvió a pegar a su pareja, y puso al oficial en una situación difícil”, dijo a MundoHispánico Andrew Grant, vocero de la oficina del alguacil. “El oficial no quería que las cosas acabaran de esa manera, pero hizo lo correcto”.

I'm sorry for the pain the family is feeling but I'm also thanking God that our deputy is OK. There were several different potentially tragic outcomes to this call & there's no doubt in my mind that the deputy's intervention spared the female victim from further domestic violence

— Mike Chitwood (@SheriffChitwood) August 4, 2018