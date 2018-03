Inocente. Noor Salman, viuda del autor intelectual de la masacre de Pulse, que dejó 49 víctimas mortales, fue declarada no culpable de los cargos que enfrentaba por presuntamente haber ayudado a su esposo a perpetrar el ataque, y la comunidad de Orlando reacciona ante este veredicto.

“Me dolió que hoy la encontraran inocente. Yo sé que ella sabía algo”, dijo a MundoHispánico Orlando Torres, sobreviviente.

Salman, de 31 años y origen palestino, estaba acusada de encubrimiento, obstrucción a la justicia y ayuda a una organización terrorista en la comisión de un crimen; y de haber sido hallada culpable, pudo haber enfrentado una condena de cadena perpetua.

Omar Mateen mató a balazos a 49 personas que asistían a una fiesta latina en la discoteca gay Pulse el 12 de junio de 2016 y, antes de morir por disparos de la policía, juró lealtad al Estado Islámico (EI).

“El jurado no convirtió a Noor Salman en la última víctima de Omar Mateen”, manifestó Linda Moreno, abogada de Salman en una rueda de prensa.

Miembros de la familia Salman, quienes acompañaron a la viuda durante el juicio, hablaron con los medios de comunicación tras conocido el veredicto. Felices porque la mujer podrá volver a estar cerca de su hijo de 5 años, aseguraron que sabían que Salman, quien se espera llegue a California esta noche, era inocente.

“Todo lo que ella quiere hacer es estar con su hijo y eso es lo más importante. Yo lo dije desde el día uno, ella es inocente. Yo si creo que ella es inocente”, aseveró Al Salman, tío de Noor.

Asimismo pidieron disculpas a familiares de las víctimas, sobrevivientes y demás personas personas que se vieron directamente afectadas por el siniestro ocasionado por Mateen aquella madrugada del 12 de junio.

“En este Viernes Santo, lo primero que la familia les quiere dejar saber es que siento mucho lo ocurrido con las víctimas, sus familiares, y sobrevivientes de este horrible ataque”, dijo Susan Clary, vocera de la familia Salman en una rueda de prensa.

First photo since her release: #NoorSalman with her lawyers Linda Moreno, Fritz Scheller and Charles Swift. #NotGuilty #MovingForward pic.twitter.com/6kkuv2iDGD

— Susan Clary (@susanclary) March 30, 2018