Un hombre que está atrincherado desde el lunes en la madrugada y quien tomó a cuatro niños de rehenes, es el principal sospechoso de haber herido a un oficial del Departamento de Policía de Orlando, cuando éste respondió a un llamado de emergencia sobre un caso de violencia doméstica registrado en su residencia.

Gary Lindsey Jr., de 35 años y con un amplio historial criminal, habría tenido un altercado con Ciara López, su pareja sentimental. Lindsey se habría tornado violento y la mujer habría tenido que huir de su residencia para pedir ayuda, según fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas a MundoHispánico.

Last night, OPD responded to a domestic violence call. Victim said Gary Wayne Lindsey Jr. had battered her. Officers went to locate Lindsey and he shot at them, striking Officer Kevin Valencia, who underwent surgery and remains in critical condition pic.twitter.com/0muH2B4ufI — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018

MundoHispánico habló con un amigo cercano a la familia de López, quien además de confirmar su identidad, aseguró que esta no sería la primera vez que el hombre la agredía físicamente.

“Ella es una persona muy callada, casi no ha querido hablar, pero sabemos que en el pasado ya había habido un caso de violencia doméstica por parte de él”, manifestó una amiga de la familia de la víctima, que pidió ser no identificada. “Ella ni siquiera le había contado a la mamá, la abuela se enteró cuando vio las noticias esta mañana aunque no podía creer que el hombre estuviera armado”.

De acuerdo con las autoridades, López llamó al 911 alrededor de las 11:45 de la noche del domingo para reportar que había sido golpeada por su pareja. La mujer habría logrado salir del apartamento, y cuando los oficiales llegaron al sitio donde se encontraba Lindsey junto a los niños, éste le habría disparado a uno de los oficiales desde adentro de la propiedad.

Algunos de los vecinos de la pareja presenciaron el incidente y manifestaron que jamás hubiesen imaginado que algo como esto estuviese ocurriendo, porque “el sospechoso aparentaba ser una persona calmada”.

“Escuchamos cuando él azotó a la mujer por la puerta, después como a las 12:30 llegó la policía y le hablaron desde afuera y ahí fue cuando se escucharon dos disparos y después como otros seis”, dijo a MundoHispánico uno de los vecinos, quien pidió ser no identificado por temor a represalias. “Él siempre se veía muy amable, nos saludaba y hasta ayer por la mañana que lo vimos, estaba muy tranquilo. Él era el único ‘blanco’ que vivía en el edificio porque de resto todos somos hispanos, brasileros y uno que otro moreno”

Una fuente oficial que pidió ser no identificada, dijo a MundoHispánico que “López caminó hasta una tienda de conveniencia 7Eleven para pedir ayuda y contactar a las autoridades, ya que su pareja le habría quitado el teléfono”. La mujer de origen puertorriqueño “le entregó la llave al oficial para que pudiera entrar pero les advirtió que Lindsey tenía en su poder dos rifles y dos pistolas. Cuando los oficiales estaban intentando abrir la puerta, a uno de ellos se le rompió la llave entonces comenzó a patear la puerta para poder abrir y fue en ese momento cuando Lindsey le disparó desde adentro”.

Las autoridades han intentando negociar con el sospechoso por más de 18 horas, sin embargo, aseguran que no está cooperando y el mayor temor que tienen es que Lindsey le haga daño a los niños que tienen 1, 5, 10, y 11 años de edad.

Por su parte, el jefe de la policía de Orlando, John Mina, confirmó en una conferencia de prensa, que dos de los niños son hijos de la pareja, y los otros dos son únicamente de la mujer.

Lindsey remains barricaded in the apartment with four young hostages, ages 1, 7, 10 and 12. Lindsey has been in there for more than 12 hours. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/JgsWX24glL — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018

UPDATE: Slight correction on hostage ages. They are 1, 6, 10 and 11 years old. Lindsey remains barricaded in the apartment with the four young hostages. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/RgJrHa0pBp — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018

Asimismo dijo que el oficial Kevin Valencia quien trabaja para la agencia desde 2016, fue intervenido quirúrgicamente y aunque se encuentra en estado crítico de salud, se espera que sobreviva.

Hasta el momento decenas de residentes del complejo de apartamentos Westbrook, ubicado detrás del parque temático Universal Studios, no han podido regresar a sus hogares, luego de haber sido evacuados en horas de la madrugada y la mañana.

“Yo desde anoche escuché los helicópteros de la policía y por eso supe que algo malo estaba pasando aquí, y hoy a las 7 de la mañana pude salir de mi casa pero ahora llevo varias horas esperando porque no me dejan pasar”, dijo a MundoHispánico Fabián García, residente. “Mi hija de 18 años está en la casa, no la han dejado salir tampoco”.

Sospechoso con historial criminal

El cuerpo de bomberos de Orlando también se encuentra en la escena del incidente porque Lindsey tiene un historial criminal y en 2009 enfrentó cargos por incendio premeditado, según indican registros judiciales.

A raíz de ese caso, Lindsey se encuentra cumpliendo una probatoria desde hace varios años y el mes pasado fue arrestado en el condado de Volusia, por incumplir las condiciones de esta.

Documentos oficiales también muestran que en 2004 y 2007 Lindsey enfrentó cargos por violencia doméstica, violencia agravada y robo.