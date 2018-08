Niña hispana es asesinada por una bala perdida y su familia pide justicia (VIDEO)

Una niña de siete años fue asesinada por una bala perdida cuando tres hombres abrieron fuego en un estacionamiento, y utilizaron el vehículo de su padre como escudo para protegerse en el intercambio de balas, que le ocasionó la muerte a la menor. Ahora su familia pide justicia.

Heidy Rivas Villanueva nació en Honduras y emigró a los Estados Unidos junto a sus padres hace cuatro años, quienes pretendían ofrecerle un mejor porvenir en este país, sin imaginar que perdería la vida a tan temprana edad.

“Yo me vine huyendo de allá y me la traje para darle un mejor futuro sin saber que mi chiquita iba a hallar la muerte en este país”, dijo a MundoHispánico Leonel Rivas, padre de la menor. “Estoy traumatizado, no tengo fuerzas para nada”.

El incidente ocurrió el pasado 11 de agosto en Jacksonville, Florida, mientras la pequeña, su hermana de 2 años y su padre esperaban dentro del carro a su madre que habría entrado a una tienda a comprar comida.

La menor recibió un impacto de bala en la cabeza que le quitó la vida en cuestión de minutos, según relata su padre, quien trató de proteger a sus hijas.

“Yo tiré a la chiquita para adelante y la puse debajo del asiento, y cuando fui por Heidy, ella ya no reaccionaba, ya había recibido el disparo”, señaló el hispano. “Tu no sabes lo que es ver a tu hija con un disparo en la cabeza, no se lo deseo a nadie”

Al ver a la niña mal herida, el hombre asegura que se bajó con ella entre sus brazos e intentó pedir ayuda hasta que una persona que manejaba por el lugar, se ofreció a llevarlo a un hospital cerca del área, donde la menor fue declara muerta al ingresar.

“Yo la cargué y me baje mientras seguía el tiroteo, las balas me pasaban por la cara pero tenía que salvar a mi hija”, apuntó Rivas.

Resignados ante la noticia de que nunca más volverán a ver a su hija, el único deseo que pide esta familia es poder repatriar el cuerpo de la pequeña a su país natal.

“Mi hijita está congelada en la morgue y yo quiero que le den cristiana sepultura pues quiero que tenga una tumba por lo menos para dejarle flores cuando vaya”, dijo el padre de la víctima, en entrevista con MundoHispánico. “Si algún día me regresan a mi país, allá tendré donde visitar a mi bebé así sea para llevarle flores”.

La familia Rivas Villanueva ha creado un cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para lograr repatriar el cuerpo de la menor. Si desea ingresar a la cuenta, haga clic aquí.

Los familiares y amigos cercanos piden que el caso de la pequeña no se quede impune, y esperan que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Jacksonville, tres hombres descritos como afroamericanos habrían robado una tienda minutos antes del tiroteo, y se habrían enfrentado entre ellos por cuestiones de dinero.

Stanley Harris y Trevonte Phoenix fueron arrestados el martes, y el tercer sospechoso identificado como Abrion Price, fue detenido el jueves en horas de la noche, según indicó la vocera de la policía en su cuenta de Twitter.

#Jacksonville coming together and the amount of tips that came in is amazing. Great things happen when the community comes together.

We are still getting tips after his apprehension with information that could be helpful. Jacksonville you’re awesome. 👮🏻‍♀️👍🏼 #ilovejax https://t.co/B9SgsAf1e7

— Melissa Bujeda (@MelissaBujeda) August 17, 2018