El Departamento de Seguridad Nacional le negó el martes a los congresitas demócratas Bill Nelson y Debbie Wasserman el ingreso a un centro que alberga al menos a mil niños inmigrantes cerca de Miami. Entre ellos hay 94 que han sido separados de sus padres en la frontera entre México y Texas.

Nelson anunció el lunes en su cuenta de Twitter que el martes visitaría el lugar para recorrer sus instalaciones y verificar que los niños estuviesen bien, y aunque presuntamente coordinó su visita con la administración del lugar, cuando llegó al centro ubicado en Homestead, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le informó que para permitirle la entrada debía llenar una solicitud con dos semanas de anticipación.

De acuerdo con el senador demócrata por el estado de Florida, DHS le confirmó que 94 niños de los que se encuentran en el centro temporal de Homestead, han sido enviados desde Texas.

Just learned from HHS that there are 94 children in the Homestead, Florida facility who were separated from their families. The Trump administration’s actions today to block us from checking on these kids is inexcusable.

— Senator Bill Nelson (@SenBillNelson) June 19, 2018