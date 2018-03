Miles de personas salieron a las calles del centro de la ciudad de Orlando para sumarse a la Marcha por nuestras vidas, una manifestación masiva a nivel nacional convocada por estudiantes sobrevivientes a la masacre ocurrida el pasado 14 de febrero en la escuela Marjory Stoneman Douglas, para enviar un contundente mensaje a los legisladores: establecer un control de armas para evitar que más personas inocentes mueran en a causa de la violencia de las armas.

Estudiantes, padres de familia y otros miembros de la comunidad hicieron parte del multitudinario evento en donde expresaron su sentir y posición frente a la “poca acción del gobierno” frente a las sanguinarias masacres registradas en los últimos meses y años en el país.

Los jóvenes, principales protagonistas de esta “revolución que recién comienza”, como ellos mismos la llaman, creen que la manifestación del sábado tendrá un impacto positivo en la sociedad estadounidense.

“Con esto que hemos hecho hoy en Washington y desde todas las ciudades, sé que nos van a escuchar y va a haber un cambio”, dijo a MundoHispánico Natalia Gaviria, estudiante universitaria. “Claro que habrá un cambio”.

Durante la Marcha por Nuestras Vidas, que comenzó alrededor de las dos de la tarde en el parque Lake Eola, los manifestantes se detuvieron frente a la oficina del senador republicano por la Florida Marco Rubio, en donde a una sola voz cantaban que el legislador, hijo de padres inmigrantes, tiene que decidir si apoyar un control más estricto de la venta y tenencia de armas o perder el voto de quienes marchaban.

“Marco Rubio tiene que decidir con quién está, si con sus intereses personales y asociaciones como el NRA; o con los ciudadanos de Florida porque aquí hemos tenido dos tragedias increíbles, una Parkland que dejó 17 muertos, en su mayoría jóvenes, y la de Pulse (la discoteca en Orlando), que dejó 49 víctimas”, dijo Samuel Vilchez, uno de los organizadores de la manifestación en Orlando. “Él tiene que tomar la decisión porque se lo estamos pidiendo y esperamos que actúe”.

Rubio ha sido altamente criticado por recibir dinero de laAsociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y el pasado mes de febrero, en una reunión con estudiantes sobrevivientes de la masacre ocurrida el 14 de frebrero en Pakland, dijo que el NRA apoya su agenda.

“Las posiciones que tengo sobre estos asuntos de la Segunda Enmienda, las he tenido desde el día en que ingresé a la oficina en la ciudad de West Miami como funcionario electo”, dijo Rubio en febrero cuando Cameron Kasky, un joven que sobrevivió al tiroteo en la escuela Parkland, le preguntó si dejaría de aceptar dinero de la Asociación Nacional del Rifle, según reportó CNN. “La gente apoya mi agenda, y yo apoyo la Segunda Enmienda”.

La Segunda Enmienda es una previsión de la Constitución de Estados Unidos que consagra como derecho el tener y portar armas.

“I’m here today because I don’t want teachers to have guns, they can accidentally pull the trigger and kill students” -Aubrey Bauman, 7 years old. #MarchForOurLives pic.twitter.com/aoz6hZ9mvo

— Tamara Mino (@MinoTamara) March 24, 2018