La madre de un adolescente que fue arrestado durante un incidente que quedó registrado en video y que causó controversia porque el policía amenazó a varios menores con un arma, dice que los jóvenes fueron maltratados por el oficial.

“Yo vi cómo ese oficial agarraba a mi hijo por el cuello, y mi niño no había hecho nada”, dijo a MundoHispánico Elizabeth Flores. “Yo quise pegarle, yo le quería hacer lo mismo, pero no sé de dónde me saqué tanto coraje para aguantarme. Yo vi muy bien al oficial y era hispano, se apellida Rivas”.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves y las autoridades aún se encuentran investigando al policía, cuya identidad no ha sido revelada, y que actualmente está desempeñando labores administrativas para el Departamento de Policía de El Paso, Texas. El incidente inició luego de que las autoridades atendieran a un llamado de emergencia.

De acuerdo con Flores, ella y sus hijos se encontraban en un parque cercano cuando escuchó a un grupo de niños gritar. Se acercó al lugar y asegura que el policía les estaba preguntando a los menores por sus nombres y apellidos mientras los acusaba de intentar ingresar a una vivienda sin permiso.

En el video, que cuenta con más de cinco millones de reproducciones, también se observa cuando el mismo policía se acerca a Julián Saucedo y lo esposa, luego de que éste le dice, en voz alta, que va a reportar a los oficiales por el trato que le están dando a los jóvenes presentes en el incidente.

“Él nada más apuntó a mi hijo Jacob y lo acusó de hacer parte de ese grupo, entonces Jacob comenzó a gritarle que no tenía nada que ver y ahí el oficial lo comenzó a ahorcar”, dijo Flores. “Cuando mi otro hijo vio eso, sacó su teléfono para grabar, pero se demoró y no alcanzó a grabar esa parte, pero sí cuando el policía le apuntó con la pistola a esos niños”.

En el vídeo se escucha que los jóvenes usan lenguaje soez al referirse y hablar con el policía. Jacob Saucedo tiene 19 años.

“Cada incidente tiene circunstancias y cosas que tenemos que recolectar y tomar en cuenta, y a partir de ahí tomar una decisión si el oficial actuó o no dentro de los parámetros que están establecidos en nuestras políticas y protocolo”, dijo Enrique Carrillo, vocero de la policía, en entrevista telefónica con MundoHispánico. “Estamos investigando a ese oficial por lo que se vio en el video, pero no puedo comentar, lo único que le puedo decir es que no hay ninguna regla que diga cuando o no sacar el arma, en ningún departamento del país”.

El policía investigado sólo arrestó a Julián Saucedo, de 17 años, que se encuentra recluido en un centro de detención de Texas y enfrenta cargos por interrumpir las actividades de la policía.

Madre dice que el arresto es injusto

La familia del menor dice que el arresto de Saucedo es injusto y que tiene derecho a grabar con su teléfono las actividades de las autoridades.

“Él no hacía parte del incidente, lo acusaron y él simplemente estaba grabando al policía porque no le gustó lo que estaban haciendo conmigo y con los otros niños”, dijo Jacob Saucedo, hermano del menor. “Él oficial se volvió muy agresivo y todos le dijimos groserías porque estábamos enojados por lo que él estaba haciendo”.

De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), tomar fotografías de eventos que ocurren en espacios públicos es un derecho constitucional, y eso incluye edificios federales, instalaciones de transporte, y la policía y otros funcionarios del gobierno mientras llevan a cabo su trabajo.

El ACLU también dice a pesar de ser un derecho, existe un patrón generalizado y continuo de partes de las autoridades que ordenan a las personas dejar de tomar fotografías mientras ejercen sus labores, y que estos incidentes puede concluir con la detención y el arresto de aquellos que no obedecen.

“Ellos saben que el oficial está haciendo mal y quieren cambiar la historia para lucir bien”, dijo Flores. “Él le sacó la pistola a los niños, pero lo que si no quieren decir es que intentó ahorcar a mi otro niño”.

MundoHispánico también le preguntó a la policía si era común atender llamados de emergencia en el área donde ocurrió el incidente, y si allí existen pandillas, pero no dieron respuesta.

“Eso es algo que no le puedo decir, tendría que ir a averiguar al vecindario”, dijo el vocero Carrillo. “El hecho de que alguien sea menor de edad no significa que no pueda cometer un delito”.

Flores, quien reside en el área, asegura que se han registrado varios incidentes que involucran a menores pero que no hay pandillas.

“Los niños a veces juegan con armas de mentiras y se toman fotos para ponerlas en Facebook y llamar la atención, pero no están en pandillas”, dijo la mujer. “Estos muchachos ya están grandes para saber qué es lo que está bien y lo que está mal”.