Luis Antonio Mellado-Sánchez quien había sido reportado como desaparecido en Florida el pasado 9 de mayo, fue arrestado en el estado de Georgia el 23 de mayo y enfrenta cargos por robar un banco.

El Departamento de Policía de Albany compartió en sus redes sociales una alerta sobre un robo efectuado en un banco Regions y cuyo sospechoso se había dado a la fuga. Se trataba de Mellado, quien el miércoles fue arrestado por agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Regions Bank Armed Robbery

333 West Broad Avenue

Time: 12:15 p.m.

The suspect entered the bank and left with an unknown amount of money. If you were in the area at the time of the robbery and you think you have any information, call APD, FBI, or Crime Stoppers.

— AlbanyGaPD (@AlbanyGaPD) May 21, 2018