Investigan a hispana por presunto fraude en votaciones presidenciales de 2016

Autoridades estatales investigan a una mujer de origen hispano pues creen que esta se registró con una nombre falso para poder votar dos veces en las elecciones presidenciales de 2016.

Channel 9 Eyewitness News, cadena hermana de MundoHispánico, habló con los investigadores de este caso y señalaron que creen que Alba Fernández usó un nombre falso en las primarias presidenciales, el resto de las primarias y las elecciones generales de noviembre.

Por su parte, Fernández negó las acusaciones. La hispana de 74 años es acusada de solicitar y obtener un registro de votación usando el alias Bunny Kohn.

De acuerdo al reporte oficial, Fernández emitió varias boletas de voto ausente en tres fechas diferentes; el 7 de marzo, el 1 de agosto y el 10 de octubre, y de votar en las mismas fechas usando su nombre real.

El supervisor de elecciones del condado de Volusia le dijo a Channel 9 que la oficina del fiscal del estado recibió una notificación sobre el posible fraude y solicitaron retirar los registros de votación para proceder con la investigación.

Fernández se inscribió por primera vez para votar bajo el nombre de Kohn en el año 2000, pero se desconoce si únicamente intentó votar bajo ese nombre el año pasado.

Los fiscales no han dicho por qué pudo haberlo hecho, pero existen pruebas de que la hispana confesó haber usado una identidad fraudulenta durante el proceso electoral.

A local woman is accused of registering to vote under a bogus name…and voting twice in last year’s elections. Story on EWN at 6:15 #WFTV pic.twitter.com/qwsMZbJZse

— Jeff Deal (@JDealWFTV) May 30, 2017