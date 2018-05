Las autoridades en Orlando buscan intensamente el miércoles a un adolescente que aparentemente se habría ahogado en un estanque tras haber sido atacado por un caimán.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, una persona llamó al 911 para reportar el posible ahogamiento de un joven en el estanque ubicado cerca de las avenidas Fabian y Reagan, al este de la ciudad.

El testigo describió al sujeto como un hombre blanco, hispano, y dijo que mientras este agitaba los brazos para mantenerse a flote en el agua, gritaba: “me mordió, me mordió”, según un comunicado enviado a MundoHispánico.

Se cree que la víctima podría ser un joven de 15 años, que fue reportado como desaparecido al medio día de hoy, según indicó la Comisión para la Preservación de la Pesca y la Fauna (FWC, siglas en inglés) en su página de Twitter.

We received a report of a missing 15-year-old boy near Salem Dr and Marietta St in Orlando. We, along with partner agencies including @OCFireRescue and @OrangeCoSheriff are on scene and actively searching a water body. Updates will be provided as info becomes available.

