Hispano en Florida es señalado como ‘Criminal de la Semana’ por robar un generador eléctrico

Un hombre fue arrestado por robar un generador eléctrico que suministraba de energía a los semáforos ubicados en la intersección de Commerce Park y Douglas Avenue en la ciudad de Altamonte Springs.

James Rodríguez, fue detenido por las oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Seminole el miércoles en horas de la tarde y era parte del 40 por ciento de floridanos que hasta ese día continuaban sin electricidad tras el paso del huracán Irma.

Fue un residente del área quien alertó a las autoridades sobre el robo y les dio información que facilitó el arresto del hispano.

“El generador estaba en la parte trasera de su casa y un ciudadano que sabía que el aparato había sido robado, llamó y nos dio pistas para investigar la casa de este sujeto. Lo hicimos y efectivamente nos dimos cuenta de que él fue quien robo el generador”, dijo Kim Kennedy, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Seminole, en entrevista telefónica con MundoHispánico.

De acuerdo con las autoridades, durante el tiempo que el generador estuvo en manos de Rodríguez, los semáforos no funcionaron pero no se reportó ningún accidente de tráfico en esa intersección.

Rodríguez enfrenta cargos por robo y además fue tildado como el ‘Criminal de la Semana’ en el condado de Seminole, pues fue así como las autoridades publicaron su información y dieron a conocer sobre su arresto en las redes sociales.

