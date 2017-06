Un empleado aparentemente molesto por haber sido despedido de su trabajo en abril pasado, llegó esta mañana a una de las oficinas de la empresa Fiamma ubicada al noreste de Orlando y abrió fuego contra cinco de las personas que estaban ahí para luego suicidarse.

En conferencia de prensa esta tarde, autoridades identificaron a las cinco víctimas, entre las que se encuentran una mujer hispana.

Brenda Montañez Crespo de 44 años de edad se encontraba en el lugar y se desconoce si era empleada de la empresa, las otras víctimas fueron identificadas como Robert Snyder de 69 años de edad; Kevin Clark de 53, Jeffrey Roberts de 57 y Kevin Lawson de 46 años.

El sospechoso identificado como Jhon Robert Neuman de 45 años era veterano del Army y no tenía permiso para portar armas, tras disparar contra cinco personas se suicidó.

En conferencia de prensa el capitán Ángelo Nieves describió la escena cuando las autoridades llegaron al lugar del tiroteo.

“Cuando llegamos vimos a gente corriendo, saliéndose del negocio”, asimismo pidió colaboración de la comunidad con pistas y denuncias para evitar este tipo de incidentes.

La ciudad de Orlando se prepara para recordar el próximo lunes a las 49 personas que murieron el 12 de junio de 2016 en la discoteca gay Pulse a manos Omar Mateen, un guardia de seguridad de origen afgano que dijo ser seguidor del Estado Islámico, en la mayor matanza por arma de fuego en la historia reciente de Estados Unidos.

En un mensaje oficial, el gobernador de Florida Rick Scott, dijo que sus condolencias estan con las familias de las víctimas y pidió orar por ellos.

“Pido a todos los Floridianos que oren por las familias impactadas por este acto de violencia insensible”, apuntó el mandatario.

Sheriff: Nothing to indicate shooter was going to act today. We can only ask people to notify law enforcement on any suspicious activity.

