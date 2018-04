El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció oficialmente su candidatura al senado de los Estados Unidos en una conferencia de prensa llevada a cabo en Orlando el lunes por la mañana.

El republicano, de 65 años, estará disputando la curul del Senado que actualmente ocupa el demócrata Bill Nelson, quien durante los últimos años ha manifestado ser un aliado de la comunidad hispana en Florida.

Scott ha escogido la frase “Let’s Get to Work!” (Pongámonos a Trabajar!) como su lema de campaña, indicando que durante los últimos 7 años, una de sus mas grandes metas logradas como gobernador, ha sido brindar más de 1.5 billones de empleos a los floridanos.

Scott contó con el respaldo del Secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, quien en nombre del gobierno puertorriqueño se hizo presente en el evento y manifestó que “la isla está muy agradecida con la labor y ayuda que ha brindado Scott a los suyos tras el paso del huracán María”.

“Los puertorriqueños estamos eternamente agradecidos con Rick Scott, él estuvo hombro con hombro para todo el proceso de recuperación de los puertorriqueños después del paso de María e Irma”, dijo Rivera en entrevista con MundoHispánico.

Asimismo han sido varios los políticos republicanos del estado de Florida, quienes también manifestaron su total apoyo a Scott en la contienda electoral del próximo mes de noviembre. Entre ellos, Marco Rubio, quien por medio de un trino hizo referencia a que “el camino hacia la mayoría de republicanos en el Senado, está en manos de Florida” y por ello invito a que lo apoyen y voten por Scott.

One of most important roles of senate is confirming federal judges & scotus. The road to growing the senate #GOP majority runs through #Florida Please join me in contributing to, voting for & supporting @ScottforFlorida #Sayfie

— Marco Rubio (@marcorubio) April 9, 2018